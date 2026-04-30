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Γερμανία: Κρίση στις αλυσίδες εφοδιασμού - Το 13,8% των μεταποιητικών επιχειρήσεων ανέφερε προβλήματα στην προμήθεια υλικών
Ειδήσεις
10:07 - 30 Απρ 2026

Γερμανία: Κρίση στις αλυσίδες εφοδιασμού - Το 13,8% των μεταποιητικών επιχειρήσεων ανέφερε προβλήματα στην προμήθεια υλικών

Reporter.gr Newsroom
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Η προμήθεια ενδιάμεσων προϊόντων στη γερμανική μεταποίηση έχει επιδεινωθεί σημαντικά πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο, το 13,8% των μεταποιητικών επιχειρήσεων ανέφεραν προβλήματα στην προμήθεια υλικών, από 5,8% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ινστιτούτου ifo.      

«Οι εφοδιαστικές αλυσίδες βρίσκονται υπό σημαντική πίεση», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών στο ifo. «Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την προμήθεια ενδιάμεσων προϊόντων».

Η αύξηση των ελλείψεων είναι ιδιαίτερα εμφανής σε κλάδους που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από προϊόντα με βάση το πετρέλαιο και ενεργοβόρα ενδιάμεσα αγαθά. Στη χημική βιομηχανία, το 31,1% των επιχειρήσεων ανέφερε έλλειψη υλικών. Το ποσοστό αυξήθηκε επίσης σημαντικά στο 22,9% μεταξύ των κατασκευαστών προϊόντων από καουτσούκ και πλαστικό.

Την ίδια στιγμή, και άλλοι βασικοί βιομηχανικοί κλάδοι επηρεάζονται: στη μηχανολογία το ποσοστό ανήλθε στο 14,8%, ενώ στους κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού στο 17,2%. Η αυτοκινητοβιομηχανία αναφέρει επίσης πιο συχνά ξανά προβλήματα με τα ενδιάμεσα προϊόντα.

«Οι τρέχουσες εξελίξεις δείχνουν πόσο έντονα εξαρτάται η βιομηχανία από τις παγκόσμιες προμήθειες πρώτων υλών και ενέργειας», δηλώνει ο Wohlrabe. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ. Διαταραχές μπορούν να γίνουν πολύ γρήγορα αισθητές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πετροχημικές πρώτες ύλες.

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