ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πώς διαμορφώνεται η τάση τιμών στα πράσινα τιμολόγια Μαΐου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09:30 - 30 Απρ 2026

Πώς διαμορφώνεται η τάση τιμών στα πράσινα τιμολόγια Μαΐου

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Παρά την ένταση στη Μέση Ανατολή, οι τιμές ηλεκτρισμού δεν εμφανίζουν προς το παρόν σημαντικές αναταράξεις. Η αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και η περιορισμένη ζήτηση, λόγω ήπιων καιρικών συνθηκών, διατηρούν τη χονδρική τιμή κάτω από τα 100 ευρώ/MWh.

Έτσι, στα 88,72 ευρώ/MWh διαμορφώθηκε η μέση χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο, καταγράφοντας μείωση 6,6% σε σχέση με τον Μάρτιο (95 ευρώ/MWh).

Η εικόνα αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι τα «πράσινα» κυμαινόμενα τιμολόγια που θα ανακοινωθούν την 1η Μαΐου θα κινηθούν στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα. Ωστόσο, οι πιέσεις μετατίθενται για το καλοκαίρι, όταν η αυξημένη ζήτηση και η μεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανατιμήσεις.

Την ίδια ώρα, ανοδικά κινείται η τιμή του φυσικού αερίου στον δείκτη TTF, φθάνοντας τα 47,5 ευρώ/MWh για τα συμβόλαια Μαΐου (+8,96%). Σημειώνεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου βρισκόταν κοντά στα 30 ευρώ/MWh, ενώ είχε φθάσει έως και τα 61,81 ευρώ/MWh. Άνοδο καταγράφει και το πετρέλαιο, το οποίο διαμορφώθηκε στα 117,6 δολάρια ανά βαρέλι (+5,70%).

Στην εγχώρια αγορά, η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας υποχωρεί σήμερα στα 86,43 ευρώ/MWh, μειωμένη κατά 10,9% σε σχέση με την Τετάρτη (29/4).

Ο Απρίλιος χαρακτηρίστηκε από συχνές μηδενικές ή και αρνητικές τιμές, λόγω υπερπροσφοράς από ΑΠΕ και χαμηλής ζήτησης, ένα φαινόμενο που εντείνεται όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων χωρίς επαρκείς υποδομές αποθήκευσης.

Οι ΑΠΕ κυριαρχούν στο ενεργειακό μείγμα με ποσοστό 53,69%, ενώ ακολουθεί το φυσικό αέριο με 21,32%. Μικρότερη είναι η συμβολή των λιγνιτικών μονάδων (8,83%) και των μεγάλων υδροηλεκτρικών (8,40%), ενώ οι εισαγωγές καλύπτουν το 7,1%.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην Ευρώπη. Οι τιμές κινούνται κάτω από τα 100 ευρώ/MWh σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία, ενώ υψηλότερα επίπεδα εμφανίζουν η Ιταλία και η Ιρλανδία, λόγω μεγαλύτερης εξάρτησης από το φυσικό αέριο. Στον αντίποδα, χαμηλές τιμές καταγράφονται στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Axios: Ο Τραμπ ενημερώνεται ξανά για στρατιωτικές επιλογές έναντι του Ιράν
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ ενημερώνεται ξανά για στρατιωτικές επιλογές έναντι του Ιράν

Ενεργειακό «σοκ» στην ΕΕ: Κόστος €500 εκατ. ημερησίως και νέα μέτρα στήριξης για τη βιομηχανία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ενεργειακό «σοκ» στην ΕΕ: Κόστος €500 εκατ. ημερησίως και νέα μέτρα στήριξης για τη βιομηχανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

Πράσινο άλμα στην Ευρώπη: Οι ΑΠΕ πλησιάζουν το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πράσινο άλμα στην Ευρώπη: Οι ΑΠΕ πλησιάζουν το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:32

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη

Οικονομία
05/08/2026 - 09:18

Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής

Ειδήσεις
05/08/2026 - 09:10

Ανάσα για τις αγορές: Ο Τραμπ προαναγγέλλει συμφωνία με το Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/08/2026 - 09:00

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά νωρίτερα η επιστροφή κεφαλαίου των €0,40 ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 08:49

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πατάει ξανά γκάζι – Επιστρέφει η αισιοδοξία μετά από μήνες κρίσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:32

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από νυχτερινή πυραυλική επίθεση

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:15

Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:09

Πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βοιωτία: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις για έκτη ημέρα – Στο επίκεντρο Ψάθα και Λούμπα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:02

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι «ανοίγουν» τα Στενά του Ορμούζ – Έντονη διπλωματική κινητικότητα

Υγεία
05/08/2026 - 08:00

Έρευνα: Η παρατεταμένη οικονομική δυσχέρεια επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Ειδήσεις
05/08/2026 - 07:57

Πίσω από τον πόλεμο FIFA-UEFA: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Ινφαντίνο-Τσέφεριν

Magazino
05/08/2026 - 07:34

Συγγραφέας κινδυνεύει να χάσει συμφωνία $2 εκατ. λόγω ανησυχιών για τη χρήση AI στο βίβλιο του

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 23:03

Καλοκαιρινό πανηγύρι στη Wall Street με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα και τη βουτιά του πετρελαίου

Ειδήσεις
04/08/2026 - 22:30

Ουκρανία: Ο πρώην αρχηγός του στρατού «φρενάρει» τις προσδοκίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Αυτοδιοίκηση
04/08/2026 - 22:00

Δήμαρχος Πάρου: Απορρίπτει τις ευθύνες που του αποδίδονται για τη μεγάλη πυρκαγιά – Τι υποστηρίζει

Magazino
04/08/2026 - 21:30

Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για τη φωτιά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 21:13

Μυστράς: Χειροπέδες σε 55χρονο για την υπόθεση «εξαφάνισης» του πατέρα του - Το παρασκήνιο

Εμπορεύματα
04/08/2026 - 21:00

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:30

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α' εξάμηνο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:00

Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026

Περιβάλλον
04/08/2026 - 19:44

Πυρκαγιές: Ο πρώτος απολογισμός και οι κρίσιμες προτεραιότητες για την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 19:18

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 18:44

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

Ειδήσεις
04/08/2026 - 18:25

Πολεμική Αεροπορία: Οι οδηγίες κατάταξης για τους νέους σπουδαστές της ΣΜΥΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:21

FLEXOPACK: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης – 82.400 νέες μετοχές εισάγονται στο ΧΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:03

IDEAL Holdings: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως €1,75 εκατ. μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:59

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 17:52

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:48

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Magazino
04/08/2026 - 17:47

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ