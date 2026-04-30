Πώς διαμορφώνεται η τάση τιμών στα πράσινα τιμολόγια Μαΐου

Έτσι, στα 88,72 ευρώ/MWh διαμορφώθηκε η μέση χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο, καταγράφοντας μείωση 6,6% σε σχέση με τον Μάρτιο (95 ευρώ/MWh).

Η εικόνα αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι τα «πράσινα» κυμαινόμενα τιμολόγια που θα ανακοινωθούν την 1η Μαΐου θα κινηθούν στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα. Ωστόσο, οι πιέσεις μετατίθενται για το καλοκαίρι, όταν η αυξημένη ζήτηση και η μεγαλύτερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανατιμήσεις.

Την ίδια ώρα, ανοδικά κινείται η τιμή του φυσικού αερίου στον δείκτη TTF, φθάνοντας τα 47,5 ευρώ/MWh για τα συμβόλαια Μαΐου (+8,96%). Σημειώνεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου βρισκόταν κοντά στα 30 ευρώ/MWh, ενώ είχε φθάσει έως και τα 61,81 ευρώ/MWh. Άνοδο καταγράφει και το πετρέλαιο, το οποίο διαμορφώθηκε στα 117,6 δολάρια ανά βαρέλι (+5,70%).

Στην εγχώρια αγορά, η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας υποχωρεί σήμερα στα 86,43 ευρώ/MWh, μειωμένη κατά 10,9% σε σχέση με την Τετάρτη (29/4).

Ο Απρίλιος χαρακτηρίστηκε από συχνές μηδενικές ή και αρνητικές τιμές, λόγω υπερπροσφοράς από ΑΠΕ και χαμηλής ζήτησης, ένα φαινόμενο που εντείνεται όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων χωρίς επαρκείς υποδομές αποθήκευσης.

Οι ΑΠΕ κυριαρχούν στο ενεργειακό μείγμα με ποσοστό 53,69%, ενώ ακολουθεί το φυσικό αέριο με 21,32%. Μικρότερη είναι η συμβολή των λιγνιτικών μονάδων (8,83%) και των μεγάλων υδροηλεκτρικών (8,40%), ενώ οι εισαγωγές καλύπτουν το 7,1%.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην Ευρώπη. Οι τιμές κινούνται κάτω από τα 100 ευρώ/MWh σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία, ενώ υψηλότερα επίπεδα εμφανίζουν η Ιταλία και η Ιρλανδία, λόγω μεγαλύτερης εξάρτησης από το φυσικό αέριο. Στον αντίποδα, χαμηλές τιμές καταγράφονται στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.