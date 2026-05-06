Απεβίωσε ο ιδρυτής του CNN Τεντ Τέρνερ

Ο Τεντ Τέρνερ, ο οραματιστής των μέσων ενημέρωσης και φιλάνθρωπος που ίδρυσε το CNN πέθανε την Τετάρτη (6/5), σύμφωνα με ανακοίνωση της Turner Enterprises σε ηλικία 87 ετών.

Γεννημένος στο Οχάιο και με την επιχειρηματική του δράση να επικεντρώνεται στην Ατλάντα, ο Τέρνερ, γνωστός με το προσωνύμιο «The Mouth of the South» λόγω της ευθύτητάς του, δημιούργησε μια αυτοκρατορία στα μέσα ενημέρωσης που περιλάμβανε τον πρώτο «υπερσταθμό» της καλωδιακής τηλεόρασης, δημοφιλή κανάλια κινηματογράφου και κινουμένων σχεδίων, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες.

Ο Τέρνερ υπήρξε επίσης διεθνώς γνωστός ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος που ίδρυσε το United Nations Foundation, ακτιβιστής που αγωνίστηκε για την παγκόσμια εξάλειψη των πυρηνικών όπλων, καθώς και περιβαλλοντιστής που εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επανεισαγωγή των βισόνων στη δυτική Αμερική, ενώ δημιούργησε και το παιδικό καρτούν «Captain Planet» με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών.

Ωστόσο, αυτό που τον έκανε πραγματικά γνωστό ήταν το τολμηρό του όραμα να μεταδίδει ειδήσεις από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου - ένα εγχείρημα που τελικά γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Το 1991, το περιοδικό Time τον ανακήρυξε «Άνδρα της Χρονιάς» για το γεγονός ότι «επηρέασε τη δυναμική των εξελίξεων και μετέτρεψε τους τηλεθεατές σε 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Ο Τέρνερ πούλησε αργότερα τα δίκτυά του στην Time Warner και στη συνέχεια αποσύρθηκε από τον επιχειρηματικό χώρο, διατηρώντας ωστόσο την υπερηφάνειά του για το CNN, το οποίο χαρακτήριζε «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

Λίγο περισσότερο από έναν μήνα πριν συμπληρώσει τα 80 του χρόνια, το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσο. Στις αρχές του 2025 νοσηλεύτηκε με ήπια πνευμονία και στη συνέχεια ανάρρωσε σε κέντρο αποκατάστασης. Ο Τέρνερ αφήνει πίσω του πέντε παιδιά, 14 εγγόνια και δύο δισέγγονα.