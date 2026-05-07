Μεντβέντεφ: Ενδεχόμενη σύγκρουση Ρωσίας - Γερμανίας θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του ευρωπαϊκού πολιτισμού

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γερμανία θα είχε καταστροφικές συνέπειες τόσο για τη γερμανική οικονομία, όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.

Πιο συγκεκριμένα, σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο δίκτυο RT και αναφέρεται στον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ότι το πιο ακραίο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αμοιβαία καταστροφή, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη συνέχεια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ρωσία θα καταφέρει να διατηρήσει την ύπαρξή της ακόμη και υπό τέτοιες συνθήκες.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας υποστήριξε επίσης ότι η γερμανική βιομηχανία θα δεχόταν συντριπτικό πλήγμα, οδηγώντας την οικονομία της χώρας σε πλήρη κατάρρευση χωρίς προοπτική ανάκαμψης.

Κατά τον ίδιο, μεγάλο μέρος του εξειδικευμένου εργατικού και επιστημονικού δυναμικού της Γερμανίας θα αναζητούσε τότε διέξοδο σε άλλες χώρες, όπως η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και άλλα ασιατικά κράτη.

Ο Μεντβέντεφ σημείωσε ακόμη ότι μόνο μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για τις πιθανές συνέπειες ενός τέτοιου πολέμου θα μπορούσε, όπως είπε, να επαναφέρει στη λογική όσους στη Γερμανία και τους συμμάχους της υιοθετούν επιθετική στάση απέναντι στη Ρωσία, αποτρέποντας έτσι μια σύγκρουση με τεράστιο ανθρώπινο κόστος και για τις δύο πλευρές.