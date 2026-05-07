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Γαλλία: Σχέδιο στήριξης αεροπορικών με φοροελαφρύνσεις και δάνεια για να μην μειώσουν τις πτήσεις
Ειδήσεις
13:22 - 07 Μάι 2026

Γαλλία: Σχέδιο στήριξης αεροπορικών με φοροελαφρύνσεις και δάνεια για να μην μειώσουν τις πτήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει τη χορήγηση οικονομικών κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, με στόχο να αποτραπούν μειώσεις πτήσεων κατά την καλοκαιρινή περίοδο, εν μέσω αυξημένου κόστους καυσίμων και πιέσεων στην αγορά αερομεταφορών.

Το ζήτημα συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη στο Παρίσι, στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Μεταφορών, Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού, μαζί με εκπροσώπους του κλάδου των αεροπορικών εταιρειών. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συνάντησης, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε παρεμβάσεις στήριξης που θα μετριάσουν τις επιπτώσεις από την άνοδο της τιμής της κηροζίνης.

Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν φορολογικές διευκολύνσεις, αναστολές ή ελαφρύνσεις στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τη δυνατότητα παροχής χαμηλότοκων δανείων προς τις αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητά τους.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στον κλάδο, καθώς –σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές– οι τιμές της κηροζίνης έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μετά την κρίση στα Στενά του Ορμούζ. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ανακοινώσει ακυρώσεις πτήσεων για τον μήνα Μάιο, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις επιβατών.

Πριν από την ενεργειακή κρίση, τα καύσιμα αντιστοιχούσαν περίπου στο 25% του λειτουργικού κόστους πολλών αεροπορικών εταιρειών, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι πλησιάζει το 50%, επιβαρύνοντας σημαντικά τη λειτουργική τους βιωσιμότητα.

Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα κηροζίνης για την κάλυψη των αναγκών της θερινής περιόδου, κατά την οποία οι αεροπορικές εταιρείες –ιδίως οι χαμηλού κόστους– πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου τζίρου τους, που φθάνει έως και το 80%.

Σε ό,τι αφορά επιμέρους αιτήματα του κλάδου, όπως τα τεχνικά πρότυπα του αεροπορικού καυσίμου (jet fuel) και πιθανές ελαφρύνσεις στο καθεστώς χρονοθυρίδων στα αεροδρόμια, η γαλλική πλευρά ανακοίνωσε ότι θα τα προωθήσει προς συζήτηση και πιθανή ρύθμιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

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