ΗΠΑ: Σε ιστορικό υψηλό οι τιμές μοσχαρίσιου κρέατος εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκαν οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος στις ΗΠΑ, περιπλέκοντας περαιτέρω τις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Τον Απρίλιο, η μέση τιμή του κιμά από μοσχάρι ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 7 δολάρια ανά λίβρα, ενώ η μπριζόλα διαμορφώθηκε πάνω από τα 13 δολάρια ανά λίβρα, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιχειρεί να συγκρατήσει το κόστος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, ωστόσο οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις υψηλές τιμές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προγραμματίσει να υπογράψει εκτελεστικά διατάγματα για τη μείωση του κόστους στο μοσχαρίσιο κρέας, με μέτρα που περιλαμβάνουν προσωρινή άρση δασμών ώστε να αυξηθούν οι εισαγωγές, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Ωστόσο, η διαδικασία καθυστέρησε, καθώς – σύμφωνα με τη Wall Street Journal – η κυβέρνηση επεξεργάζεται τις τελικές λεπτομέρειες, ενώ παράλληλα υπάρχουν αντιδράσεις από κτηνοτρόφους και Ρεπουμπλικάνους βουλευτές.

Παρά την αύξηση των εισαγωγών μοσχαρίσιου κρέατος, οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Οι ΗΠΑ εισήγαγαν σχεδόν 600.000 τόνους στο πρώτο τρίμηνο του έτους, αύξηση 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Οι εισαγωγές αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς το εγχώριο κοπάδι βοοειδών έχει μειωθεί στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 75 ετών, ενώ οι εισαγωγές εξακολουθούν να καλύπτουν λιγότερο από το 20% της συνολικής προσφοράς.

Η πολιτική της Ουάσιγκτον περιλαμβάνει επίσης αύξηση των ποσοτήτων εξαγωγών από την Αργεντινή, με πιθανό όφελος και για χώρες όπως η Βραζιλία και η Αυστραλία, αν εφαρμοστούν τα νέα μέτρα.

Ωστόσο, οι κινήσεις αυτές προκαλούν πολιτικές εντάσεις, καθώς μέρος του κτηνοτροφικού κλάδου και Ρεπουμπλικάνοι εκπρόσωποι αντιδρούν έντονα στην ενίσχυση των εισαγωγών.

Ακόμη και αν οι ξένες ποσότητες βοηθήσουν στη συγκράτηση των τιμών, η άμεση αποκλιμάκωση θεωρείται δύσκολη, καθώς μεγάλο μέρος των εισαγωγών αφορά άπαχο κρέας που αναμειγνύεται με εγχώρια προϊόντα για την παραγωγή κιμά.

Η ουσιαστική εξισορρόπηση της αγοράς, σύμφωνα με αναλυτές, παραμένει συνδεδεμένη με την αύξηση της εγχώριας παραγωγής βοοειδών.

Παράλληλα, ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό τροφίμων ασκούν και άλλα προϊόντα, όπως οι ντομάτες και ο καφές.

Οι τιμές της φρέσκιας ντομάτας έχουν φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό, με άνοδο σχεδόν 40% σε ετήσια βάση – τη μεγαλύτερη από το 2004 – εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει στη μείωση των εισαγωγών από το Μεξικό λόγω δασμών.

Οι αποστολές ντομάτας από το Μεξικό μειώθηκαν περίπου 15% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με το USDA.

Σε νέο ιστορικό υψηλό κινούνται και οι τιμές του καφέ, με την αγορά να έχει δεχθεί έντονες πιέσεις τα τελευταία χρόνια τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο και από εμπορικές πολιτικές.