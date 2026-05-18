Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ομάδα ειδικών εντόπισε τα πτώματα τεσσάρων Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια εξερεύνησης υποθαλάσσιων σπηλαίων σε βάθος περίπου 50 μέτρων στις Μαλδίβες, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της χώρας και το ευρωπαϊκό δίκτυο δυτών DAN.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια τρίωρης αποστολής, η ομάδα Φινλανδών σπηλαιοδυτών συγκέντρωσε παράλληλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον σχεδιασμό της επιχείρησης ανάσυρσης των σορών, σύμφωνα με ανακοίνωση της DAN Europe.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα σε μια επιχείρηση που εξακολουθεί να είναι τεχνικά απαιτητική, συναισθηματικά φορτισμένη και επιχειρησιακά σύνθετη», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η φινλανδική ομάδα έφτασε στις Μαλδίβες την Κυριακή προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες.

Την ίδια ώρα, οι αρχές διερευνούν τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν πριν από την κατάδυση, όπως δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Γραφείου του Προέδρου των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ.

Σύμφωνα με την Εθνική Αμυντική Δύναμη των Μαλδίβων (MNDF), το πτώμα ενός πέμπτου Ιταλού δύτη είχε ήδη ανασυρθεί την Παρασκευή από βάθος περίπου 60 μέτρων.

Παράλληλα, ένας δύτης της MNDF που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης, ο αρχιλοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί, έχασε τη ζωή του το Σάββατο από νόσο αποσυμπίεσης, γεγονός που οδήγησε την MNDF στην προσωρινή αναστολή της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιούνταν υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.