ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ταμείο $1,776 δισ.: Αποζημιώσεις για «πολιτική στοχοποίηση» και νέο μέτωπο σύγκρουσης Τραμπ με τους θεσμούς
Ειδήσεις
14:41 - 19 Μάι 2026

Ταμείο $1,776 δισ.: Αποζημιώσεις για «πολιτική στοχοποίηση» και νέο μέτωπο σύγκρουσης Τραμπ με τους θεσμούς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανακοίνωση για τη δημιουργία ταμείου ύψους 1,776 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, με σκοπό την εξέταση αιτημάτων αποζημίωσης από πρόσωπα που υποστηρίζουν ότι υπήρξαν θύματα πολιτικής στοχοποίησης, προκαλεί έντονες πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις, καθώς συνδέεται χρονικά με τη διευθέτηση προσωπικής νομικής υπόθεσης του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της IRS.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, το λεγόμενο «Anti-Weaponization Fund» θα χρηματοδοτήσει έναν μηχανισμό εξέτασης αιτήσεων αποζημίωσης από πολίτες που θεωρούν ότι υπήρξαν αντικείμενο άδικης ή πολιτικά υποκινούμενης μεταχείρισης από την προηγούμενη διοίκηση. Το ποσό του ταμείου, 1,776 δισ. δολάρια, παραπέμπει συμβολικά στο 1776, έτος της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται παράλληλα με την απόσυρση αγωγής ύψους 10 δισ. δολαρίων που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της IRS και του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, με αφορμή τη διαρροή των φορολογικών του στοιχείων. Στην υπόθεση είχε κριθεί ένοχος πρώην συμβασιούχος της υπηρεσίας για παράνομη διαρροή ευαίσθητων δεδομένων, ενώ ο Τραμπ είχε κινηθεί νομικά ως ιδιώτης, ζητώντας αποζημίωση για την παραβίαση.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η αγωγή στρεφόταν κατά υπηρεσιών που υπάγονται στην εκτελεστική εξουσία, της οποίας ο ίδιος ηγείται, είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις στους νομικούς κύκλους ως προς το κατά πόσο υφίσταται θεσμική σύγκρουση ρόλων και συμφερόντων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απόσυρση της αγωγής, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε τη συγκρότηση του νέου ταμείου αποζημιώσεων, το οποίο –σύμφωνα με τις ανακοινώσεις– δεν αφορά αποκλειστικά τον ίδιο τον πρόεδρο, αλλά θα εξετάζει αιτήματα πολιτών που δηλώνουν ότι υπέστησαν διώξεις ή στοχοποίηση την προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης.

Η λειτουργία του μηχανισμού θα βασίζεται σε πενταμελή επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Προβλέπεται ότι οι αιτήσεις θα εξετάζονται έως το τέλος του 2028, ενώ ο πρόεδρος θα διατηρεί τη δυνατότητα αλλαγών στη σύνθεση της επιτροπής, στοιχείο που ήδη προκαλεί ερωτήματα ως προς τον βαθμό ανεξαρτησίας της διαδικασίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης της λεγόμενης «εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης» από την προηγούμενη διοίκηση, θέση που αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής ρητορικής του Λευκού Οίκου. Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, έκανε λόγο για ανάγκη αποκατάστασης όσων θεωρούν ότι βρέθηκαν στο στόχαστρο κρατικών μηχανισμών για πολιτικούς λόγους.

Από την πλευρά τους, πολιτικοί αντίπαλοι και οργανώσεις εποπτείας του κράτους εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν μηχανισμό που μπορεί να οδηγήσει σε αδιαφανείς αποζημιώσεις με πολιτικά κριτήρια και χρήση δημόσιων πόρων προς όφελος προσώπων που πρόσκεινται στην εκάστοτε διοίκηση.

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον βαρύτητα λόγω προηγούμενων συμβιβασμών του υπουργείου Δικαιοσύνης με στελέχη του κύκλου Τραμπ, όπως ο Μάικλ Φλιν και ο Κάρτερ Πέιτζ, οι οποίοι είχαν κινηθεί νομικά για χειρισμούς των ομοσπονδιακών αρχών σε βάρος τους.

Το νέο ταμείο αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικών και πολιτικών προσφυγών, καθώς εγείρονται ερωτήματα για τη συνταγματικότητα της διαδικασίας, τον τρόπο χρηματοδότησης και τα κριτήρια απονομής αποζημιώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη εντείνει τη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα όρια μεταξύ πολιτικής εξουσίας και θεσμικής ανεξαρτησίας, αλλά και για το κατά πόσο μπορεί ένα κράτος να μετατρέπεται σε μηχανισμό αποκατάστασης πολιτικών αφηγήσεων με οικονομικό αντίκρισμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα
Ειδήσεις

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:52

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 4.746 θέσεις μονίμων σε φορείς του Δημοσίου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:48

Μέση Ανατολή: Οι όροι που θέτει το Ιράν για τερματισμό του πολέμου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 15:45

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τα έργα διασύνδεσης θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:35

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:31

Αντιδρούν οι Σοσιαλιστές στον διορισμό Μουλάν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Ομόλογα
19/05/2026 - 15:31

Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ

Πολιτική
19/05/2026 - 15:26

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:22

Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:19

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:07

«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ

Magazino
19/05/2026 - 15:00

Co_OPERAtive στην ΕΛΣ: Μια παράσταση πάνω από το τραύμα της προσφυγιάς

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 14:47

Geely EX5: Το ηλεκτρικό D-SUV που επιλέγουν οι Έλληνες οδηγοί

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 14:42

Το «λυσάρι» της Άννας για την γραμμή του ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:41

Ταμείο $1,776 δισ.: Αποζημιώσεις για «πολιτική στοχοποίηση» και νέο μέτωπο σύγκρουσης Τραμπ με τους θεσμούς

Νομίσματα
19/05/2026 - 14:39

Χαμηλές «πτήσεις» και νευρικότητα στα crypto: Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 14:38

Οι «Συγκάτοικοι» από την Protergia: Η αξία της ενέργειας όταν αυτή προσαρμόζεται πραγματικά στον άνθρωπο

Πολιτική
19/05/2026 - 14:32

Ο Ερντογάν θεσμοθετεί τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Ελλάδα ετοιμάζεται για «θερμό επεισόδιο»

Εμπορεύματα
19/05/2026 - 14:28

Πτωτικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά την «αναβολή» του αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:13

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Προληπτικές εκκενώσεις - Σύσταση για κλειστά παράθυρα

Πολιτική
19/05/2026 - 14:04

Νατσιός: «Σχολική εκδρομή» το εγχείρημα Καρυστιανού, αλλά το μέλλον είναι άδηλο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 13:53

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ

Οικονομία
19/05/2026 - 13:52

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων καπνικών και σφαιρών στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία

Εργασιακά
19/05/2026 - 13:48

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:46

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 13:45

Κάπου έχει ένα δίκιο και ο Σαμαράς για τους Patriot

Υγεία
19/05/2026 - 13:39

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

Οικονομία
19/05/2026 - 13:33

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο

Οικονομία
19/05/2026 - 13:25

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ