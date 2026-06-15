ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Μολδαβία και Ουκρανία
Ειδήσεις
16:12 - 15 Ιουν 2026

ΕΕ: Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Μολδαβία και Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Μεγάλη Δευτέρα» για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε η επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, τη σημερινή συνάντηση (15/6) των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται πράγματι για μια σημαντική στιγμή για την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Οι δύο χώρες θα ξεκινήσουν επίσημα αργότερα σήμερα το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την έγκριση που έδωσαν την περασμένη εβδομάδα τα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα δυναμική προέκυψε έπειτα από την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές του Απριλίου. Ο επί μακρόν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας είχε ουσιαστικά μπλοκάρει την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο διάδοχός του ωστόσο, Πέτερ Μαγιάρ, κατέληξε στη συνέχεια σε συμφωνία σχετικά με τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας, ανοίγοντας το δρόμο για τη στήριξη της χώρας του.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, οι διαπραγματεύσεις για το πρώτο «σύμπλεγμα κεφαλαίων» (cluster) - μία από τις έξι θεματικές ομάδες που συγκροτούν τη σύνθετη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ - ξεκινούν σήμερα, ενώ τα υπόλοιπα πέντε αναμένεται να ανοίξουν τον Ιούλιο, όπως δήλωσε η Κος, η οποία είναι αρμόδια για τη διαδικασία διεύρυνσης της Ένωσης.

Παρ' όλα αυτά, η προοπτική της πραγματικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ εξακολουθεί να απέχει αρκετά χρόνια. Η Γερμανία έχει προτείνει ένα καθεστώς «συνδεδεμένης συμμετοχής» (associate membership) για την Ουκρανία. Αν και η Κος επέμεινε σήμερα ότι αυτό δεν συνιστά «μισή ένταξη», αλλά ένα σύστημα «σταδιακής ενσωμάτωσης», ορισμένοι στο Κίεβο εκφράζουν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μορφή «ένταξης ελαφρού τύπου» στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε αυτό το φόντο, η Γαλλία εμφανίζεται επίσης επιφυλακτική απέναντι σε μια ενδεχομένως αμφιλεγόμενη συζήτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, ενόψει των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την επόμενη χρονιά.

Παρότι έχει πλέον αποχωρήσει από την εξουσία, ο Όρμπαν εξακολουθεί να επηρεάζει τις εξελίξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κος δήλωσε σήμερα ότι η επόμενη γενιά ευρωπαϊκών συνθηκών θα περιλαμβάνει ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να τηρούν τους κανόνες και μετά την ένταξή τους στην Ένωση - μια σαφής, αν και έμμεση, αναφορά στην περίπτωση της Ουγγαρίας.

Οι παρεμποδιστικές και συχνά αντιευρωπαϊκές πολιτικές του Όρμπαν ανέδειξαν ένα βασικό παράδοξο που βρίσκεται στον πυρήνα της διαδικασίας διεύρυνσης: ενώ το ισχυρότερο γεωπολιτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δυνατότητα να ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς τους και να υιοθετήσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα προκειμένου να ενταχθούν στο μπλοκ, μετά την ένταξή τους οι Βρυξέλλες χάνουν σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα πίεσης και επιρροής που διέθεταν προηγουμένως για την προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Να σημειωθεί τέλος ότι η αξιοποίηση των διδαγμάτων του παρελθόντος αναμένεται να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για τις Βρυξέλλες, καθώς προετοιμάζονται για το επόμενο μεγάλο κύμα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απαξιώνει τα ΕΛΤΑ ζητώντας από τους υπαλλήλους να κάνουν εθελοντικά διανομές
Πολιτική

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απαξιώνει τα ΕΛΤΑ ζητώντας από τους υπαλλήλους να κάνουν εθελοντικά διανομές

Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φον ντερ Λάιεν: ΕΕ και Γαλλία θα υπογράψουν δανειακή συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: ΕΕ και Γαλλία θα υπογράψουν δανειακή συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE

Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ρωσικά πλήγματα – Ζημιές σε μνημείο της UNESCO στο Κίεβο
Ειδήσεις

Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ρωσικά πλήγματα – Ζημιές σε μνημείο της UNESCO στο Κίεβο

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων
Ειδήσεις

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/06/2026 - 17:26

ΕΛΑΣ για σκάνδαλο υποκλοπών: Ελληνικό Γουότεργκεϊτ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:20

Ορμούζ: Άρχισε η διέλευση τάνκερ, ανακοινώνει ο Τραμπ – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 17:16

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για την συμμετοχή της στο Block 10

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 17:05

H Wall πανηγυρίζει τη συμφωνία Τραμπ – Ιράν: Άλμα για Dow, S&P 500 και Nasdaq

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:03

Φον ντερ Λάιεν: ΕΕ και Γαλλία θα υπογράψουν δανειακή συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:58

Ισπανία: Περίπου 900.000 αιτήσεις για νομιμοποίηση μεταναστών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 16:50

IATA: Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να «ψαλιδίσει» τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών το 2026

Magazino
15/06/2026 - 16:49

Απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ελληνικού Animation 2026 - Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Αρμενάκης με το “The Synthetic Age”

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:44

Αττική: Πάνω από 27.000 αλκοτέστ και 8 συλλήψεις στο τετραήμερο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:38

Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Πολιτική
15/06/2026 - 16:32

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Δεν απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων

Εργασιακά
15/06/2026 - 16:29

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ - Αμειβόμενη εκπαίδευση σε 36 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση

Ακίνητα
15/06/2026 - 16:22

Σφοδρή αντίδραση Stama Greece για τη διαγραφή του ΑΜΑ: «Απαξιώνονται χιλιάδες ακίνητα»

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:15

Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ρωσικά πλήγματα – Ζημιές σε μνημείο της UNESCO στο Κίεβο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:12

ΕΕ: Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Μολδαβία και Ουκρανία

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:12

Ζελένσκι: Πρότεινα συνάντηση με τον Πούτιν στη G7, αλλά η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε

Πολιτική
15/06/2026 - 16:01

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απαξιώνει τα ΕΛΤΑ ζητώντας από τους υπαλλήλους να κάνουν εθελοντικά διανομές

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:00

Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:54

Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:52

Σε στάση αναμονής η ναυτιλία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:48

Tο νέο E-208 GTi παραμένει εξαιρετικά πιστό στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε το 2025

Οικονομία
15/06/2026 - 15:41

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει στάσιμη στην εποχή των stablecoins και της AI

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:34

LAMDA Flisvos Marina: Ενισχύει το πρότυπο βιώσιμης και υπεύθυνης λειτουργίας στη μαρίνα του μέλλοντος

Πολιτική
15/06/2026 - 15:27

Μαρινάκης για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Θετική εξέλιξη - Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Οικονομία
15/06/2026 - 15:25

ΤτΕ: Η ενέργεια βάζει «φωτιά» στις τιμές  – Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:08

Το νέο Skoda Peaq δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα τουTop of Form

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:00

Πυρκαγιά στη Σκόπελο - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Νομίσματα
15/06/2026 - 14:59

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφερε συγκρατημένη άνοδο στα crypto – Υπεραποδίδουν τα alts

Πολιτική
15/06/2026 - 14:48

Μητσοτάκης: Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου υποδοχής για πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 14:48

«Λυτοί και δεμένοι» για να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ