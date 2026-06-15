ΕΕ: Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Μολδαβία και Ουκρανία

«Μεγάλη Δευτέρα» για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισε η επίτροπος για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, τη σημερινή συνάντηση (15/6) των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται πράγματι για μια σημαντική στιγμή για την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Οι δύο χώρες θα ξεκινήσουν επίσημα αργότερα σήμερα το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την έγκριση που έδωσαν την περασμένη εβδομάδα τα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα δυναμική προέκυψε έπειτα από την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές του Απριλίου. Ο επί μακρόν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας είχε ουσιαστικά μπλοκάρει την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο διάδοχός του ωστόσο, Πέτερ Μαγιάρ, κατέληξε στη συνέχεια σε συμφωνία σχετικά με τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας, ανοίγοντας το δρόμο για τη στήριξη της χώρας του.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, οι διαπραγματεύσεις για το πρώτο «σύμπλεγμα κεφαλαίων» (cluster) - μία από τις έξι θεματικές ομάδες που συγκροτούν τη σύνθετη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ - ξεκινούν σήμερα, ενώ τα υπόλοιπα πέντε αναμένεται να ανοίξουν τον Ιούλιο, όπως δήλωσε η Κος, η οποία είναι αρμόδια για τη διαδικασία διεύρυνσης της Ένωσης.

Παρ' όλα αυτά, η προοπτική της πραγματικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ εξακολουθεί να απέχει αρκετά χρόνια. Η Γερμανία έχει προτείνει ένα καθεστώς «συνδεδεμένης συμμετοχής» (associate membership) για την Ουκρανία. Αν και η Κος επέμεινε σήμερα ότι αυτό δεν συνιστά «μισή ένταξη», αλλά ένα σύστημα «σταδιακής ενσωμάτωσης», ορισμένοι στο Κίεβο εκφράζουν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μορφή «ένταξης ελαφρού τύπου» στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε αυτό το φόντο, η Γαλλία εμφανίζεται επίσης επιφυλακτική απέναντι σε μια ενδεχομένως αμφιλεγόμενη συζήτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, ενόψει των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την επόμενη χρονιά.

Παρότι έχει πλέον αποχωρήσει από την εξουσία, ο Όρμπαν εξακολουθεί να επηρεάζει τις εξελίξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κος δήλωσε σήμερα ότι η επόμενη γενιά ευρωπαϊκών συνθηκών θα περιλαμβάνει ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να τηρούν τους κανόνες και μετά την ένταξή τους στην Ένωση - μια σαφής, αν και έμμεση, αναφορά στην περίπτωση της Ουγγαρίας.

Οι παρεμποδιστικές και συχνά αντιευρωπαϊκές πολιτικές του Όρμπαν ανέδειξαν ένα βασικό παράδοξο που βρίσκεται στον πυρήνα της διαδικασίας διεύρυνσης: ενώ το ισχυρότερο γεωπολιτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δυνατότητα να ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς τους και να υιοθετήσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα προκειμένου να ενταχθούν στο μπλοκ, μετά την ένταξή τους οι Βρυξέλλες χάνουν σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα πίεσης και επιρροής που διέθεταν προηγουμένως για την προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Να σημειωθεί τέλος ότι η αξιοποίηση των διδαγμάτων του παρελθόντος αναμένεται να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για τις Βρυξέλλες, καθώς προετοιμάζονται για το επόμενο μεγάλο κύμα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.