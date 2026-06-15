Φον ντερ Λάιεν: ΕΕ και Γαλλία θα υπογράψουν δανειακή συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γαλλία πρόκειται να υπογράψουν την Τετάρτη (15/6) συμφωνία δανειοδότησης ύψους 15 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών SAFE.

Ειδικότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισήμανε ότι η συμφωνία εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενδυνάμωση των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών και τη στήριξη επενδύσεων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος SAFE αποτελεί μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και εντεινόμενων αναγκών για αμυντικές επενδύσεις.