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Απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ελληνικού Animation 2026 - Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Αρμενάκης με το “The Synthetic Age”
Magazino
16:49 - 15 Ιουν 2026

Απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ελληνικού Animation 2026 - Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Αρμενάκης με το “The Synthetic Age”

Reporter.gr Newsroom
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Την Παρασκευή (12/6), πραγματοποιήθηκαν, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, τα Βραβεία Ελληνικού Animation 2026, η κορυφαία ετήσια διοργάνωση αφιερωμένη στην ελληνική τέχνη και παραγωγή κινουμένων σχεδίων, που διοργανώνει η ASIFA Hellas - Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων.       

Δημιουργοί, επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα, εκπρόσωποι πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων, παραγωγοί, φοιτητές και φίλοι του animation συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν ακόμη μία χρονιά δημιουργίας, εξέλιξης και διεθνούς παρουσίας του κλάδου. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε ο voice actor Ορέστης Μήλιος.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Δημήτρης Αρμενάκης, καθώς η ταινία του “The Synthetic Age” απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation «Στράτος Στασινός» 2026, το Βραβείο Σκηνοθεσίας, καθώς και το πρώτο Βραβείο Character Design που θεσπίστηκε φέτος για πρώτη φορά.

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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ASIFA Hellas. Στον χαιρετισμό της, η νέα πρόεδρος της Ένωσης, Κλεοπάτρα Κοραή, υπογράμμισε ότι το ελληνικό animation βρίσκεται σε περίοδο ιδιαίτερης ανάπτυξης και εξέλιξης, εκφράζοντας τη δέσμευση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσει το έργο των προκατόχων του και να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμμετοχική δράση «Θέλω το Καρέ σου», μέσα από την οποία 84 δημιουργοί, από φοιτητές μέχρι πρωτοπόροι του ελληνικού animation, σχεδίασαν ο καθένας από έναν χαρακτήρα και συνέβαλαν στη δημιουργία μιας συλλογικής animated ακολουθίας, που συμβολίζει τη συνεργασία, την ενότητα και την πορεία του κλάδου.

Τα Βραβεία Ελληνικού Animation 2026 διεκδίκησαν συνολικά 60 ελληνικές παραγωγές. Οι υποψηφιότητες προέκυψαν μετά από την αξιολόγηση των ενεργών μελών της ASIFA Hellas, ενώ την τελική επιλογή ανέλαβε η Κριτική Επιτροπή που αποτελούνταν από τη Χρύσα Γκούμα, Programmer & Festival Coordinator στο Thessaloniki Animation Festival (TAF), την animator Αναστασία Παπαδοπούλου, την παραγωγό Δανάη Σπαθάρα, τον animator Γιάννη Χριστοφόρου και τη Laure Goasguen, International Curator της Αγοράς του ANIMASYROS.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η πρώτη απονομή του νέου Βραβείου Character Design, το οποίο θεσμοθετήθηκε φέτος, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του σχεδιασμού χαρακτήρων ως βασικού δημιουργικού πυλώνα της τέχνης του animation. Το πρώτο βραβείο της νέας αυτής κατηγορίας απένειμε ο καταξιωμένος δημιουργός comics, εικονογράφος και animator Αλέκος Παπαδάτος.

Η αντιπρόεδρος της ASIFA Hellas, Ίριδα Ζιόγκα, παρουσίασε την επίσημη ελληνική αποστολή που θα συμμετάσχει στο Annecy International Animation Film Festival & Market 2026 (21 έως 27 Ιουνίου 2026), το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων παγκοσμίως. Πρόκειται για τη σημαντικότερη δράση εξωστρέφειας της Ένωσης, που υλοποιείται σταθερά από το 2017, με στόχο την προβολή του ελληνικού animation και τη δημιουργία διεθνών ευκαιριών για τους Έλληνες δημιουργούς και επαγγελματίες του κλάδου, η οποία και φέτος υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Η ελληνική αποστολή του 2026 συμμετέχει στο MIFA, στην Αγορά του Φεστιβάλ του Annecy, με το δικό της περίπτερο (Pavilion B.50), αποτελείται από 15 διαπιστευμένους επαγγελματίες και παρουσιάζει έναν κατάλογο με 26 ελληνικά projects, ταινίες μικρού μήκους, σειρές και commissioned productions που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, παραγωγής ή έχουν ολοκληρωθεί. Ξεχωρίζουν η συμμετοχή της Ίριδας Ζιόγκα στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του φεστιβάλ, στην κατηγορία Commissioned Films, με το project “How Smart Are Crows” που δημιουργήθηκε για το TED-Ed, η επιλογή του συνθέτη Γιάννη Κονσολάκη στο πρόγραμμα Meet the Composers, καθώς και η συμμετοχή του Funny Tales studio στο MIFA Invest, ένα πρόγραμμα που επικεντρώνεται στις νέες μορφές χρηματοδότησης και ανάπτυξης της βιομηχανίας του animation. Παράλληλα, παρουσιάζεται, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το ANIMASYROS Mediterranean Spotlight, μια πρωτοβουλία του ANIMASYROS Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, που δίνει την ευκαιρία σε νέους δημιουργούς από την Ελλάδα και χώρες της Μεσογείου να παρουσιάσουν τα projects τους στο MIFA και να προσελκύσουν διεθνείς συνεργασίες. Τα δύο ελληνικά έργα που συμμετέχουν στο ANIMASYROS Mediterranean Spotlight είναι η τηλεοπτική σειρά “Lafcadio Hearn Disappeared from the World” του Πάνου Βούλγαρη και η ταινία μικρού μήκους “Coffee's Fresh” της Ασπασίας Καζέλη.

Στο πλαίσιο της τελετής, απονεμήθηκαν επίσης τιμητικές διακρίσεις σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και ανάδειξη του ελληνικού animation. Τιμητικό Βραβείο απονεμήθηκε από την Κλεοπάτρα Κοραή, στον προκάτοχό της, απερχόμενο πρόεδρο της ASIFA Hellas, Κωνσταντίνο Κακαρούντα. Για τη συνολική προσφορά τους τιμήθηκαν οι πρωτοπόροι των ελληνικών κινουμένων σχεδίων Γιάννης Γεωργαρίου και Μανώλης Σακαδάκης. Τα βραβεία απένειμε η παραγωγός, animator και ακαδημαϊκός Αναστασία Δημητρά, ιδρυτικό μέλος της ASIFA Hellas και από το 2025 πρόεδρος της ASIFA International.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Γενικής Διευθύντριας του ΕΚΚΟΜΕΔ, Αθηνάς Καρτάλου, η οποία απένειμε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation «Στράτος Στασινός» και το Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας Animation. Τα δύο βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο που προσφέρει το ΕΚΚΟΜΕΔ, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξή του στη νέα δημιουργία και στην ανάπτυξη της ελληνικής παραγωγής animation.

Οι νικητές των Βραβείων Ελληνικού Animation 2026 είναι:

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation «Στράτος Στασινός» 2026:
The Synthetic Age - Δημήτρης Αρμενάκης

Ειδική Μνεία:
Dream - Σεμίραμις Μαμάτα

Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας Animation:
Προικοσύμφωνο - Έλενα Γαζή, Dolan Bailey, Alejandra Diaz, Leonardo Dal Fabbro

Βραβείο Σκηνοθεσίας:
The Synthetic Age - Δημήτρης Αρμενάκης

Βραβείο Σεναρίου:
Dream - Σεμίραμις Μαμάτα

Βραβείο Character Design:
The Synthetic Age - Δημήτρης Αρμενάκης

Ειδική Μνεία:
How Smart Are Crows? - Κώστας Φιρινίδης

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής:
The Water of The Sun - Αποστόλης Κουτσογιάννης

Βραβείο Ηχητικού Σχεδιασμού:
Sins - Αντώνης Γεωργού, Στράτος Διαμαντής

Βραβείο Καλύτερης Κατά Παραγγελία Ταινίας & Τηλεοπτικής Σειράς Animation:
TIFF 66 - Στέφανος Ρόκος, Φωκίων Ξένος

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με πάρτι στον χώρο της Ταινιοθήκης, όπου δημιουργοί, επαγγελματίες και φίλοι του animation είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να γιορτάσουν μαζί τα επιτεύγματα της ελληνικής κοινότητας των κινουμένων σχεδίων. Τα Βραβεία Ελληνικού Animation 2026 επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά τη δημιουργική δυναμική, την εξωστρέφεια και τη διαρκώς αναπτυσσόμενη παρουσία του ελληνικού animation, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή σκηνή.

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