Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995

Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε την Τρίτη το επιτόκιό της στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, στο 1%, σύμφωνα με τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, επιταχύνοντας την ομαλοποίηση της πολιτικής που ξεκίνησε το 2024.

Αυτή είναι η πρώτη αύξηση της Τράπεζας της Ιαπωνίας από τον Δεκέμβριο, όταν αύξησε τα επιτόκια στο 0,75%, και η πρώτη φορά από το 1995 που τα επιτόκια αυξάνονται στο 1%.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δήλωσε ότι η απόφαση για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης χωρίστηκε σε αναλογία 7-1, με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Toichiro Asada να διαφωνεί και να υποστηρίζει τη διατήρησή τους.

Η αυστηροποίηση της πολιτικής έρχεται σε μια εποχή που η Ιαπωνία παλεύει με ένα αδύναμο γιεν και τον πληθωρισμό που έχει αρχίσει να αυξάνεται, εν μέρει λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 0,46% μετά την απόφαση, ενώ το γιεν ενισχύθηκε οριακά στα 160,22 έναντι του δολαρίου. Οι αποδόσεις των 10ετών Ιαπωνικών Κρατικών Ομολόγων αυξήθηκαν κατά 3 μονάδες βάσης στο 2,615%.