Το Ισραήλ σε... συναγερμό για τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν - Υπό πίεση ο Νετανιάχου

Η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσε έντονη ανησυχία στο Ισραήλ, όπου κορυφαίοι αξιωματούχοι προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες της χαλάρωσης της πίεσης προς την Τεχεράνη και τους κινδύνους μιας ρήξης με τις ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η ένταση εντείνεται από την αβεβαιότητα σχετικά με το τι ακριβώς έχει συμφωνήσει ο Τραμπ, καθώς η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσπαθούσε επειγόντως να κανονίσει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για να διευθετήσει τα αντικρουόμενα ζητήματα, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση και το οποίο επικαλείται η Wall Street Journal.

Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ ενέδωσε σε μια συμφωνία που μπορεί να προσφέρει στην Τεχεράνη την οικονομική ανάσα που χρειάζεται για να ανασυγκροτήσει την κατεστραμμένη οικονομία της, χωρίς όμως να περιλαμβάνει δέσμευση για παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου της.

Αυτό αποτελεί σοβαρή διάψευση των ελπίδων του Ισραήλ ότι ο πόλεμος θα έφερνε θεμελιώδεις αλλαγές στην περιοχή, είτε μέσω της ανατροπής είτε μέσω της σοβαρής αποδυνάμωσης του ιρανικού καθεστώτος, ανοίγοντας τον δρόμο για διπλωματικές σχέσεις με περισσότερες αραβικές χώρες υπό την ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον πρώην πρέσβη του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, Michael Oren.

«Αν το Ιράν λάβει άρση κυρώσεων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες και τους πληρεξουσίους του, ενώ το πλήγμα στο κύρος των ΗΠΑ στην περιοχή θα είναι τεράστιο, αν όχι μη αναστρέψιμο», δήλωσε ο Όρεν.

Κριτική στον Νετανιάχου

Πολλοί αναλυτές θεωρούσαν εξαρχής αυτές τις προσδοκίες μη ρεαλιστικές. Ο Νετανιάχου δέχεται πλέον επικρίσεις από όλο το πολιτικό φάσμα, από όσους υποστηρίζουν ότι οδήγησε τη χώρα σε έναν λανθασμένο πόλεμο και διαχειρίστηκε κακώς τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Ο πρώην αναπληρωτής βοηθός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Daniel Shapiro, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι Ισραηλινοί είναι βαθιά απογοητευμένοι από αυτή την κατάληξη, αλλά δεν θα έπρεπε να εκπλήσσονται».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με ασυνήθιστα στενό συντονισμό. Αμερικανοί και Ισραηλινοί στρατιωτικοί σχεδιαστές εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά, ενώ δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού βρίσκονται σε ετοιμότητα για την υποστήριξη ισραηλινών μαχητικών.

Ωστόσο, τα συμφέροντά τους άρχισαν να αποκλίνουν όταν το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ και περιόρισε τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Τραμπ κινήθηκε προς τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που δεν ήταν δημοφιλής στους Αμερικανούς καταναλωτές, την ίδια στιγμή που ο Νετανιάχου προσπαθούσε να αυξήσει την πίεση προς το ιρανικό καθεστώς.

Ο Όρεν υποστήριξε ότι το Ισραήλ βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο και δεν μπορεί να κάνει παραχωρήσεις στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, ακόμη κι αν αυτό θέτει σε κίνδυνο τις σχέσεις του με τον Τραμπ.

«Δεν είναι ζήτημα του τι μπορεί να κάνει το Ισραήλ, αλλά του τι πρέπει να κάνει», είπε. «Υπάρχει ελάχιστο περιθώριο ελιγμών».

Στο παρελθόν το Ισραήλ θα επιχειρούσε να επηρεάσει τον Λευκό Οίκο μέσω του Κογκρέσου. Σύμφωνα με τον Όρεν, πλέον δεν διαθέτει την ίδια επιρροή ούτε στους Αμερικανούς νομοθέτες ούτε στην κοινή γνώμη.

Ο πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, Chuck Freilich, υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου συγκρούεται με τον Τραμπ λόγω εσωτερικών πολιτικών πιέσεων ενόψει των εκλογών.

«Παίζει καθαρά πολιτικό παιχνίδι. Ο Μπίμπι στο τέλος ενδιαφέρεται μόνο για τον Μπίμπι. Φοβάται ότι θα χάσει τις εκλογές», είπε, χρησιμοποιώντας το γνωστό προσωνύμιο του Νετανιάχου. «Η σύγκρουση με τον Τραμπ είναι το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει το Ισραήλ».

Παρότι η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν δεν θεωρείται ευνοϊκή για το Ισραήλ, οι ζημιές που υπέστη το Ιράν από τους πολέμους του τελευταίου έτους έχουν αποδυναμώσει σημαντικά τόσο την οικονομία όσο και τις στρατιωτικές του δυνατότητες, δήλωσε ο Erez Winner.

«Δεν νομίζω ότι κανείς μετανιώνει για τους πολέμους, αλλά ίσως μετανιώσουμε που δεν κάναμε περισσότερα», είπε.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ απαιτούσαν την πλήρη διάλυση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, περιορισμούς στο βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα και τερματισμό της υποστήριξης προς οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ.

Η συμφωνία

Η συμφωνία που έκανε ο Τραμπ με το Ιράν είναι ένα περιορισμένο μνημόνιο κατανόησης, με στόχο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα, την παράταση της παύσης των εχθροπραξιών και την έναρξη μελλοντικών διαπραγματεύσεων για τα δύσκολα ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος και της άρσης κυρώσεων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το Ιράν θα λάβει οικονομική ανακούφιση μόνο εφόσον υπάρξει απτή πρόοδος στις αμερικανικές απαιτήσεις. Ωστόσο, τα ιρανικά κρατικά μέσα αναφέρουν ότι η χώρα θα αποκτήσει σύντομα πρόσβαση σε μέρος των δεσμευμένων κεφαλαίων της στο εξωτερικό.

Ο πρώην Ισραηλινός αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας, Avner Golov, προειδοποίησε ότι η συμφωνία κινδυνεύει να νομιμοποιήσει το ιρανικό καθεστώς και να υπονομεύσει την απειλή χρήσης αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος.

Αναλυτές στο Ισραήλ επισημαίνουν επίσης ότι η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα χρειάστηκε χρόνια για να διαμορφώσει τις λεπτομέρειες της πυρηνικής συμφωνίας από την οποία αποχώρησε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλες ποσότητες εμπλουτισμένου υλικού, συμπεριλαμβανομένης ποσότητας που θα μπορούσε να επαρκεί για περίπου 11 πυρηνικά όπλα, καθώς και άγνωστο αριθμό φυγοκεντρητών για τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο βουλευτής του κόμματος Λικούντ, Ariel Kallner, δήλωσε ότι η συμφωνία δείχνει πως το Ισραήλ δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στις ΗΠΑ για την ασφάλειά του.

Παρ’ όλα αυτά, το Ισραήλ έχει εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από αμερικανικά πυρομαχικά, εξοπλισμό και συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας τα τελευταία τρία χρόνια πολέμου.

Ο πρώην στρατιωτικός και πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Michael Herzog, συνόψισε την κατάσταση λέγοντας:

«Ο Τραμπ θα κάνει αυτό που θεωρεί καλό, είτε είναι καλό είτε όχι για το Ισραήλ».