CNBC: Ο πληθωρισμός κερδίζει τη μάχη στη Fed – Οι μειώσεις επιτοκίων βγαίνουν από το κάδρο

Η πρώτη συνεδρίαση της Fed υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς αναμένεται να περάσει χωρίς εκπλήξεις, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων στην τελευταία έρευνα του CNBC εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στα επιτόκια, όχι μόνο τώρα αλλά και έως το τέλος του 2027. Παρά το γεγονός ότι ο Γουόρς θεωρείται γενικά πιο «περιστερά» προσανατολισμένος, δηλαδή πιο θετικός σε χαμηλότερα επιτόκια, κληρονομεί μια Ομοσπονδιακή Τράπεζα που έχει γίνει αισθητά πιο αυστηρή απέναντι στον πληθωρισμό.

Το βασικό μήνυμα της έρευνας είναι ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο της Fed. Οι αυξήσεις τιμών, που συνδέονται μεταξύ άλλων με τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, έχουν απομακρύνει το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων από τον ορίζοντα. Μάλιστα, ορισμένοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η Fed θα έπρεπε να εξετάζει ακόμη και αυξήσεις επιτοκίων, προκειμένου να αποτρέψει την παγίωση υψηλότερων πληθωριστικών προσδοκιών.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική οικονομία εμφανίζεται πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν πριν από λίγους μήνες. Οι αναλυτές αναβάθμισαν τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη στο 2,2% για φέτος και στο 2,3% για το 2027, ενώ η πιθανότητα ύφεσης υποχώρησε στο 25% από 33% τον Απρίλιο. Παράλληλα, η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, με την ανεργία να αναμένεται κοντά στο σημερινό επίπεδο του 4,3%.

Η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών οδηγεί αρκετούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι η Fed μπορεί πλέον να επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στον στόχο της σταθερότητας των τιμών. Όπως επισημαίνουν, η περίοδος ανησυχίας για σοβαρή επιβράδυνση της απασχόλησης φαίνεται να έχει περάσει, αφήνοντας τον πληθωρισμό ως τη βασική πρόκληση της νομισματικής πολιτικής.

Σε θεσμικό επίπεδο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δείχνουν να στηρίζουν αρκετές από τις ιδέες του Γουόρς για τον τρόπο επικοινωνίας της Fed. Σχεδόν έξι στους δέκα θεωρούν ότι οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας μιλούν υπερβολικά συχνά δημόσια, ενώ πλειοψηφία 53% τάσσεται υπέρ της κατάργησης του περίφημου «dot plot», του διαγράμματος που αποτυπώνει τις μελλοντικές εκτιμήσεις των μελών της Fed για τα επιτόκια.

Ένα ακόμη εύρημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Το 84% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι μετοχές που συνδέονται με το AI είναι υπερτιμημένες, κατά μέσο όρο περίπου 21% πάνω από τις θεμελιώδεις αξίες τους. Για πολλούς αναλυτές, μια πιθανή διόρθωση στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί σήμερα τον δεύτερο μεγαλύτερο κίνδυνο για την οικονομία μετά τον πληθωρισμό, καθώς θα μπορούσε να πλήξει τον πλούτο των νοικοκυριών και να επιβραδύνει την κατανάλωση. Συνολικά, το μήνυμα της αγοράς είναι σαφές: η αμερικανική οικονομία παραμένει ισχυρή, αλλά η μάχη κατά του πληθωρισμού δεν έχει ακόμη κερδηθεί.