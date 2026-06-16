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Binance: Στον αέρα η ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας – Κίνδυνος αποκλεισμού από την ΕΕ
Ειδήσεις
17:59 - 16 Ιουν 2026

Binance: Στον αέρα η ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας – Κίνδυνος αποκλεισμού από την ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να βρεθεί εκτός της ευρωπαϊκής αγοράς βρίσκεται η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων διεθνώς, καθώς η αίτησή της για την απόκτηση άδειας λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters.  

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της πλήρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA, ο οποίος προβλέπει ότι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων οφείλουν να έχουν εξασφαλίσει σχετική αδειοδότηση έως το τέλος Ιουνίου, προκειμένου να συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες εντός της ΕΕ.

Η διαδικασία μέσω της Ελλάδας

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η Binance επέλεξε να καταθέσει τον φάκελο αδειοδότησής της μέσω της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ωστόσο, η πορεία της αίτησης φαίνεται να μην εξελίσσεται ομαλά, με αποτέλεσμα να εντείνεται η αβεβαιότητα για το αν θα λάβει τελικά το απαραίτητο «πράσινο φως».

Από την πλευρά της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες, επικαλούμενη το καθεστώς εμπιστευτικότητας που διέπει τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, η Binance δεν θα μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά της στην ευρωπαϊκή αγορά μετά την έναρξη της πλήρους εφαρμογής του MiCA, στις αρχές Ιουλίου.

Τι απαντά η εταιρεία

Η Binance υποστηρίζει ότι έχει εργαστεί στενά με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές τους τελευταίους 18 μήνες, συμμετέχοντας σε μια εκτεταμένη διαδικασία αξιολόγησης και παροχής στοιχείων προς την ελληνική ρυθμιστική αρχή.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η Binance εξακολουθεί να θεωρεί πως ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου MiCA και ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση που να υποδηλώνει το αντίθετο.

Σύμφωνα με την ίδια θέση, η εταιρεία έχει ενημερωθεί ότι η ελληνική εποπτική αρχή έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο της αίτησης και ότι ο φάκελος θεωρείται συμβατός με τις προβλέψεις του κανονισμού.

Η επιλογή της Ελλάδας ως ευρωπαϊκής βάσης

Η Ελλάδα είχε αναδειχθεί σε βασικό υποψήφιο για τη φιλοξενία της ευρωπαϊκής αδειοδοτικής βάσης της Binance. Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ρίτσαρντ Τενγκ, είχε αναφερθεί δημόσια στα πλεονεκτήματα της χώρας, επισημαίνοντας ότι διαθέτει ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό και υψηλό επίπεδο ασφάλειας, στοιχεία που την καθιστούν ελκυστικό προορισμό για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό τομέα.

Ο Τενγκ, ο οποίος έχει προηγούμενη εμπειρία ως ρυθμιστής αγορών στη Σιγκαπούρη και στο Άμπου Ντάμπι, είχε υπογραμμίσει ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και ότι η εταιρεία θα ανέμενε την ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν από την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας.

Καθοριστική στιγμή για τη Binance

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεστ για τη Binance στην ευρωπαϊκή αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία το νέο κανονιστικό πλαίσιο μεταβάλλει ριζικά τους όρους λειτουργίας του κλάδου.

Ο κανονισμός MiCA εισάγει αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά την εποπτεία, τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση των εταιρειών κρυπτονομισμάτων, επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα ενιαίο και ασφαλέστερο περιβάλλον για επενδυτές και επιχειρήσεις.

Η απόφαση που θα ληφθεί για την Binance αναμένεται να έχει ευρύτερο αντίκτυπο, όχι μόνο για την παρουσία του ανταλλακτηρίου στην Ευρώπη, αλλά και για τη συνολική διαμόρφωση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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