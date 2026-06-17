Έως το τέλος του έτους οι τελικές υπογραφές στο εμπορικό deal ΕΕ-Ινδίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στην επίσημη υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία έως το τέλος του 2026, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με το Reuters, η φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε για την πορεία της συμφωνίας μετά τη συνάντησή της με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στο περιθώριο της Συνόδου της G7 στη Γαλλία.

«Από τη στιγμή που ολοκληρώσαμε τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία όλων, προχωρούμε ταχύτατα στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας. Θα υπογράψουμε τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου έως το τέλος του έτους», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Τον Ιανουάριο, η Ινδία και η ΕΕ κατέληξαν, έπειτα από πολυετείς διαπραγματεύσεις, σε συμφωνία που προβλέπει σημαντικές μειώσεις δασμών για τη συντριπτική πλειονότητα των αγαθών. Στόχος είναι η ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και η μείωση της εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων.

Η υπογραφή της συμφωνίας έως το τέλος του έτους θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη ισχύος της από το 2027.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία αναμένεται να διπλασιάσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Ινδία έως το 2032, μέσω της κατάργησης ή της μείωσης δασμών στο 96,6% των εμπορευμάτων που διακινούνται μεταξύ των δύο πλευρών σε όρους αξίας. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα εξοικονομούν περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως από δασμολογικές επιβαρύνσεις.

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