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ΔΑΑ: Αξιολογήθηκε με επενδυτική βαθμίδα από Moody&#039;s και S&amp;P - Επιτυχής η έκδοση ομολόγου
Αναλύσεις
10:42 - 18 Ιουν 2026

ΔΑΑ: Αξιολογήθηκε με επενδυτική βαθμίδα από Moody's και S&P - Επιτυχής η έκδοση ομολόγου

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» ανακοινώνει ότι αξιολογήθηκε για πρώτη φορά ως προς την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητά της από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης Moody's Ratings στη βαθμίδα Baa1 (σταθερή προοπτική) και από τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης S&P Global Ratings στην βαθμίδα BBB+ (σταθερή προοπτική).

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) προχώρησε στην διεθνή έκδοση ομολογιών επενδυτικής βαθμίδας, υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις (Senior Unsecured Notes Investment Grade), ύψους €500 εκατ., με διάρκεια 7 ετών, αξιοποιώντας την ισχυρή πιστοληπτική εικόνα του και την επενδυτική βαθμίδα από κορυφαίους διεθνείς οίκους, με στρατηγικό στόχο του τη διεύρυνση και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Πρόκειται για το πρώτο διεθνές ομόλογο του ΔΑΑ μετά την επιτυχημένη εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2024, διευρύνοντας περαιτέρω την πρόσβαση της εταιρείας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η έκδοση υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής προσελκύοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,6 δις ευρώ κατά τη διάρκεια κατάρτισης του βιβλίου προσφορών με υπερκάλυψη 5,2 φορές.

Η έκδοση αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή αγορά εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, να διευρύνει το επενδυτικό κοινό που τοποθετείται σε ελληνικούς εταιρικούς τίτλους και να αυξήσει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα του ΔΑΑ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, εδραιώνοντας την εταιρεία μεταξύ των κορυφαίων εκδοτών επενδυτικής βαθμίδας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η έκδοση αποτελεί μία από τις ελάχιστες διεθνείς εκδόσεις εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) από ελληνική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία και αποτελεί την πρώτη έκδοση ομολόγου επενδυτικής βαθμίδας από ελληνική εταιρεία υποδομών αερομεταφορών.

Η Πιστοληπτική Διαβάθμιση από τους διεθνείς οίκους

  • Η εταιρεία έχει αποκτήσει πιστοληπτική διαβάθμιση επενδυτικής βαθμίδας ΒΒΒ+ και Baa1 από τις S&P Global Ratings και Moody’s αντίστοιχα, η οποία την κατατάσσει σε μία από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση υψηλότερη από την Ελληνική Δημοκρατία, γεγονός πολύ σημαντικό, καθώς τοποθετεί την εταιρεία σε μία περιορισμένη ομάδα ελληνικών εταιρειών με ισχυρή πιστοληπτική εικόνα.
  • Η αξιολόγηση από δύο κορυφαίους διεθνείς οίκους, S&P και Moody’s, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ποιότητας, της ανθεκτικότητας και του χρηματοοικονομικού προφίλ της εταιρείας.

Οι στόχοι της έκδοσης

  • Διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης του ΔΑΑ μέσω της μετάβασης σε ένα πιο ισορροπημένο μείγμα τραπεζικού δανεισμού και χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ως το φυσικό επόμενο βήμα για τη στήριξη του επενδυτικού και αναπτυξιακού προγράμματος της εταιρείας.
  • Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας του ΔΑΑ, μέσω της μερικής μετάβασης από χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις σε χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις, με παράλληλη αντικατάσταση μέρος του υφιστάμενου δανεισμού με καλύτερους οικονομικούς όρους γεγονός που βελτιστοποιεί την κεφαλαιακή διάρθρωση και το συνολικό κόστους δανεισμού της εταιρείας.
  • Διεύρυνση της επενδυτικής βάσης του ΔΑΑ, εισάγοντας το πιστωτικό προφίλ της εταιρείας στη διεθνή αγορά επενδυτών σταθερού εισοδήματος, αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιουργήθηκε από την επιτυχημένη εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2024.

Το ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο και η επενδυτική θέση του ΔΑΑ

  • Ο ΔΑΑ αποτελεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας και μία από τις σημαντικότερες υποδομές μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξυπηρετώντας 34 εκατομμύρια επιβάτες το 2025.
  • Η εταιρεία διαθέτει ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο με διαφοροποιημένες πηγές εσόδων από αεροπορικές και μη αεροπορικές δραστηριότητες, προσφέροντας υψηλή ορατότητα ταμειακών ροών και ανθεκτικότητα σε διαφορετικές φάσεις του οικονομικού κύκλου.
  • Ο ΔΑΑ λειτουργεί στο πλαίσιο μακροχρόνιας Σύμβασης Παραχώρησης έως το 2046, γεγονός που προσφέρει μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα εσόδων και λειτουργικής δραστηριότητας.
  • Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές της Ευρώπης, επωφελούμενη από τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης για την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό.
  • Ο ΔΑΑ παρουσιάζει ισχυρά πιστωτικά χαρακτηριστικά, με επενδυτική βαθμίδα υψηλότερη από την Ελληνική Δημοκρατία, συντηρητική χρηματοοικονομική πολιτική και ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών.
Τελευταία τροποποίηση στις 18/06/2026 - 11:04
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