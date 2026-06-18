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Εθνική Τράπεζα και SAP ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρικής Τραπεζικής
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:36 - 18 Ιουν 2026

Εθνική Τράπεζα και SAP ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρικής Τραπεζικής

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Τράπεζα και η SAP ανακοινώνουν μια στρατηγική σύμπραξη που εντάσσει την Τράπεζα στον πυρήνα του παγκόσμιου ψηφιακού δικτύου SAP Multi-Bank Connectivity (MBC), ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες ψηφιακής τραπεζικής για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Μέσω της ένταξης στο δίκτυο MBC, η Εθνική Τράπεζα συγκαταλέγεται πλέον σε ένα διεθνές οικοσύστημα κορυφαίων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως οι JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Citibank, Commonwealth Bank of Australia, Banco Santander, BBVA, BNP Paribas και Deutsche Bank. Η αξιοποίηση της δυναμικής του δικτύου MBC αναβαθμίζει καθοριστικά την εμπειρία τραπεζικής των εταιρικών πελατών της.

Η δημιουργία άμεσης αξίας για τις επιχειρήσεις αποτελεί βασικό στόχο της εν λόγω συνεργασίας. Η ένταξη της Εθνικής Τράπεζας στην πλατφόρμα της SAP εξαλείφει την τεχνική πολυπλοκότητα, προσφέροντας στους πελάτες απρόσκοπτη διασύνδεση και άμεσα λειτουργικές λύσεις. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από χρονοβόρες διαδικασίες υλοποίησης, ενώ αποκτούν σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα της ρευστότητάς τους μέσα από το SAP ERP, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Η σύμπραξη της Εθνικής Τράπεζας με την SAP προσφέρει στο ελληνικό επιχειρείν τα απαραίτητα εχέγγυα για να πρωταγωνιστήσει στη σύγχρονη Διασυνδεδεμένη Οικονομία.

Ο κ. Γιώργος Μαρίνος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Καινοτομίας και Ψηφιακών Συνεργασιών της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: « Η συνεργασία μας με τη SAP αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός ανοικτού και διασυνδεδεμένου ψηφιακού οικοσυστήματος υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις. Μέσα από το SAP Multi-Bank Connectivity επιτρέπουμε στους εταιρικούς πελάτες μας να ενσωματώνουν απευθείας τις τραπεζικές υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας στα επιχειρησιακά τους συστήματα, αυτοματοποιώντας κρίσιμες διαδικασίες πληρωμών και διαχείρισης ρευστότητας. Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους τεχνολογικούς οργανισμούς, δημιουργώντας λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.»

Η κ. Λίνα Γρηγοράτου, Chief Operating Officer - SAP Hellas, Cyprus & Malta, ανέφερε: «Καλωσορίζουμε την Εθνική Τράπεζα στο παγκόσμιο δίκτυο του SAP Multi-Bank Connectivity. Η σημαντική αυτή συνεργασία αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των τεχνολογικών καινοτομιών στην υποστήριξη της επιχειρηματικής αριστείας και ανταγωνιστικότητας. Πιστοί στη στρατηγική μας για τη δημιουργία ισχυρών, ψηφιακών επιχειρησιακών δικτύων, χαιρετίζουμε την απόφαση της Εθνικής Τράπεζας να ενταχθεί στην Multi-Bank Connectivity κοινότητα, καθιστώντας την Ελλάδα τη δέκατη χώρα στον κόσμο που διαθέτει τράπεζα μέλος, αναδεικνύοντας παράλληλα και το συνεχώς βελτιούμενο επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας της χώρας».

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