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Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία
Ειδήσεις
12:07 - 18 Ιουν 2026

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη ήταν η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, απέναντι στην κριτική που δέχεται διεθνώς για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Μέσα από διαδοχικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υπερασπίστηκε την πολιτική του, ενώ στη συνέχεια στράφηκε σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής και σε έργα που προωθεί η κυβέρνησή του στην Ουάσιγκτον.

Η ανάρτηση για το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε με ιδιαίτερα επιθετικό τόνο σε όσους θεωρούν ότι δεν έχει τηρήσει αρκετά σκληρή στάση απέναντι στην Τεχεράνη.

«Αυτοί οι ανόητοι, που νομίζουν ότι δεν έχω υπάρξει αρκετά σκληρός με το Ιράν, την ίδια στιγμή που το Χρηματιστήριο μόλις κατέγραψε ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου κατρακυλούν, είναι είτε ζηλιάρηδες, είτε κακοί άνθρωποι, είτε χαζοί. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!!!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Η ανάρτηση ήρθε στον απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η συμφωνία με το Ιράν, με επικριτές του να υποστηρίζουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται πιο διαλλακτική απέναντι στην ιρανική ηγεσία.

«Η αίθουσα χορού προχωρά φανταστικά καλά»

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στα έργα επέκτασης και αναβάθμισης του Λευκού Οίκου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νέα αίθουσα χορού που κατασκευάζεται.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το έργο εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος και με κόστος χαμηλότερο του προβλεπόμενου, εξαπολύοντας παράλληλα νέα επίθεση κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Jerome Powell.

«Η αίθουσα χορού προχωρά φανταστικά καλά. Είναι στην ώρα της και κάτω από τον προϋπολογισμό, σε αντίθεση με το κτίριο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, όπου ο "Too Late" Τζερόμ Πάουελ έχει κάνει απαίσια δουλειά στον έλεγχο κόστους και χρόνου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, επιτέθηκε σε γυναίκα που έχει προσφύγει δικαστικά κατά του έργου, χαρακτηρίζοντάς την «κατά συρροή ενάγουσα» και υποστηρίζοντας ότι η αγωγή της δεν έχει καμία νομική βάση.

Νέα ανάρτηση για το άγαλμα «Valor»

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ δημοσίευσε νέα ανάρτηση σχετικά με το πρόγραμμα αποκατάστασης ιστορικών μνημείων στην Ουάσιγκτον.

«Το άγαλμα “Valor” (Ανδρεία), ένα από τα αγάλματα των “Τεχνών του Πολέμου”, έχει σχεδόν ολοκληρωτικά επιχρυσωθεί εκ νέου από το σπουδαίο μας Υπουργείο Εσωτερικών», έγραψε.

Η αναφορά αφορά το ευρύτερο σχέδιο ανακαίνισης και ανάδειξης μνημείων στην αμερικανική πρωτεύουσα ενόψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία των ΗΠΑ το 2026. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της National Park Service και περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και επαναφοράς της επιχρύσωσης σε εμβληματικά γλυπτά της πόλης.

Ανάρτηση με τον Ναρέντρα Μόντι

Τέλος, ο Τραμπ κοινοποίησε επίσης το εξώφυλλο του περιοδικού Times of India, στο οποίο απεικονίζεται ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Narendra Modi, με τον τίτλο «The Movers of Change» («Οι διαμορφωτές των εξελίξεων»).

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