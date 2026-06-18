ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γεωργιάδης: Όπως έχουν τα πράγματα δε θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας - Θα γίνουν δεύτερες εκλογές
Πολιτική
11:51 - 18 Ιουν 2026

Γεωργιάδης: Όπως έχουν τα πράγματα δε θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας - Θα γίνουν δεύτερες εκλογές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε σήμερα (18/6) μεταξύ άλλων σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων τόσο για τη ΝΔ, όσο και για τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.       

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά και κληθείς να σχολιάσει την αντιπαράθεση της κας Διαμαντοπούλου με τον κ. Δούκα στο ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός υγείας ανέφερε:

«Η κα Διαμαντοπούλου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα, υπήρξε πολύ καλή υπουργός, πάρα πολύ ικανή και την εκτιμώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι τη έχει πατήσει πολιτικά. Η κα Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο ΠΑΣΟΚ ή τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ όπως διαμορφώθηκε τον τελευταίο καιρό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε:

«Αυτά που λέει η κα Διαμαντοπούλου με αυτό που είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχουνε ταύτιση. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάει πολύ αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς έχει ακολουθήσει τον κ. Τσίπρα στις πλειοδοσίες τις λαϊκίστικές. Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μεταφοράς λέει ο κ. Ανδρουλάκης, δωρεάν Αθήνα-Θεσσαλονίκη λεει ο κ. Τσίπρας. Κατάργηση των Πανελληνίων λέει ο κ. Τσίπρας, θα πει κάτι άλλο ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουνε πάει στη σφαίρα του παράλογου και τα δύο αυτά κόμματα, η κα Διαμαντοπούλου προσπαθεί σε αυτό το παράλογο να εκφράσει κάποια πράγματα λογικά. Δηλαδή τι είπε; Ότι έχει αναβαθμιστεί η διεθνής θέση της χώρας το 2019 σιγά την ανακάλυψη. Δηλαδή αν πει η κα Διαμαντοπούλου ότι η γη είναι στρογγυλή και πω κι εγώ ότι η γη είναι στρογγυλή πάει να πει ότι η κα Διαμαντοπούλου συμφωνεί με τον Α.Γεωργιάδη; Όμως αυτά στο ΠΑΣΟΚ στη πολιτική παράνοια που έχουνε πέσει είναι μεγάλα ζητήματα γιατί πια ο κ. Ανδρουλάκης έχει οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ αριστερά και το πρόβλημά τους το μεγάλο είναι ότι τώρα που δημιουργείται το κόμμα Τσίπρα αν κάποιος αυτού του τύπου ψηφοφόρος έχει να επιλέξει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κ. Τσίπρα, θα επιλέξει τον κ. Τσίπρα».

Στο ίδιο φόντο, αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε:

«Ο κ.Τσίπρας ήταν στη δεύτερη θέση. Ο κ. Τσίπρας παραμέρισε όντας στις εκλογές στη δεύτερη θέση, ένα «λαχείο» πήρε στα χέρια του ο κ.Ανδρουλάκης, το είχε στα χέρια του δύο χρόνια δεν κατάφερε να ανέβει ούτε 0,3% προφανώς άμα δεν έχει ανέβει σε δύο χρόνια κάποιος θα εμφανιστεί, και εμφανίστηκε ο κ.Τσίπρας. Άμα είχε πάει στο 20% ο Ανδρουλάκης δεν θα υπήρχε Τσίπρας σήμερα».

Παράλληλα, όσον αφορά τον κ. Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας επεσήμανε:

«Ο κ.Τσίπρας έγινε κατευθείαν αξιωματική αντιπολίτευση γιατί ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ.Τσίπρας όμως έχει πετύχει κάτι μαγικό επικοινωνιακά, έχει καταφέρει να παρουσιάζει το 15,5% ως θρίαμβο όταν το 17,8% στις εθνικές εκλογές θεωρήθηκε τραγωδία και όταν το 15,6% του Κασσελάκη στις ευρωεκλογές θεωρήθηκε ήττα».

Όσον αφορά τώρα τα δημοσκοπικά ποσοστά που φαίνεται να καταγράφει το κυβερνών κόμμα ο υπουργός τόνισε ότι:

«Οι δημοσκοπήσεις για την ΝΔ είναι πάρα πολύ καλές γιατί είναι σταθερά με διψήφιο ποσοστό μπροστά από το δεύτερο. Άρα, δεν υπάρχει σύγκριση ως προς το ποιος θα κερδίσει. Προηγείται πλήρως στην παράσταση νίκης. Και στα ποιοτικά ερωτήματα, σε όλα προηγείται η ΝΔ με πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης έχει άλλο ένα καλό στοιχείο ότι το 40% του εκλογικού σώματος λέει θέλω σταθερότητα και αυτή τη στιγμή σταθερότητα εκφράζεται μόνο από τη ΝΔ. Θα υπάρξει αυτοδυναμία», σημείωσε ο υπουργός στο ίδιο φόντο.

Ερωτηθείς αν εξακολουθεί να πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο πιο κοντινός χώρος στη ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι:

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο πιο κοντινός χώρος αλλά από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι δεν συνεργάζεται μαζί μας γιατί να το συζητάμε. …Το ΠΑΣΟΚ το σέβομαι ως κόμμα. Θλίβομαι που το ΠΑΣΟΚ έχει καταντήσει έτσι. Διαφωνώ με τον κ. Ανδρουλάκη ως προς την πολιτική του στρατηγική επί της ουσίας, θεωρώ ότι έχει αδικήσει τον πολιτικό χώρο του οποίου ηγείται».

Ερωτηθείς αν το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα ζημιώσει την ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πρώην πρωθυπουργός δε θα προχωρήσει τελικά στην ίδρυση κόμματος.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε και στο σενάριο να μην πάρει αυτοδυναμία η ΝΔ στις επερχόμενες εκλογές. Όπως είπε:

«Με την εκλογική μηχανική που βλέπω σε αυτές τις δημοσκοπήσεις μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δε θα υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας, θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Δεν βλέπω κανένα σενάριο κυβερνήσεως συνεργασίας με αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νούνης: Ετήσια αύξηση 12,9% στα περιουσιακά στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Νούνης: Ετήσια αύξηση 12,9% στα περιουσιακά στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Στασινός στη Beyond 2026: Εντός τριμήνου η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας
Επιχειρήσεις

Στασινός στη Beyond 2026: Εντός τριμήνου η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας

Φαραντούρης: Αλλάζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα – Δε θα ξέρουμε τι τρώμε
Πολιτική

Φαραντούρης: Αλλάζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα – Δε θα ξέρουμε τι τρώμε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βαρδακαστάνης: Άστοχες οι δηλώσεις Δούκα και Διαμαντοπούλου - Αποπροσανατολίζουν την κουβέντα
Πολιτική

Βαρδακαστάνης: Άστοχες οι δηλώσεις Δούκα και Διαμαντοπούλου - Αποπροσανατολίζουν την κουβέντα

Φαραντούρης: Αλλάζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα – Δε θα ξέρουμε τι τρώμε
Πολιτική

Φαραντούρης: Αλλάζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα – Δε θα ξέρουμε τι τρώμε

Δούκας και Διαμαντοπούλου σπρώχνουν ξανά στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Δούκας και Διαμαντοπούλου σπρώχνουν ξανά στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ

Τσίπρας από Κύπρο: Το ενδιαφέρον για τα λαϊκά προβλήματα δεν αποτελεί λαϊκισμό
Πολιτική

Τσίπρας από Κύπρο: Το ενδιαφέρον για τα λαϊκά προβλήματα δεν αποτελεί λαϊκισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
18/06/2026 - 12:40

Η Nova παρέδωσε στον Δήμο Ρόδου το σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Smart Forest Ρόδος»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:31

Bank of America: Οδηγός για το πώς σκέφτεται, αποφασίζει και επικοινωνεί η ΕΚΤ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:29

Νέο ΔΣ στην Τράπεζα Χανίων – Τα ονόματα

Ναυτιλία
18/06/2026 - 12:17

Νέα πρόταση εξαγοράς της Genco από τη Diana Shipping

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:11

«Καμπανάκι» από την ΕΛΣΤΑΤ: Κάτω από τις 66.000 οι γεννήσεις το 2025 για πρώτη φορά

Εργασιακά
18/06/2026 - 12:08

Στουρνάρας: Οι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δεν θα αρκούν στο μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:07

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία

Πολιτική
18/06/2026 - 11:51

Γεωργιάδης: Όπως έχουν τα πράγματα δε θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας - Θα γίνουν δεύτερες εκλογές

Πολιτική
18/06/2026 - 11:50

Βαρδακαστάνης: Άστοχες οι δηλώσεις Δούκα και Διαμαντοπούλου - Αποπροσανατολίζουν την κουβέντα

Γιώργος Ραυτόπουλος
18/06/2026 - 11:47

Τα πεπραγμένα του Τσίπρα στην αντιπολίτευση

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 11:46

Ποιον δεσμεύει η συμφωνία Τραμπ - Πεζεσκιάν;

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/06/2026 - 11:36

Νούνης: Ετήσια αύξηση 12,9% στα περιουσιακά στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 11:30

Στασινός στη Beyond 2026: Εντός τριμήνου η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας

Πολιτική
18/06/2026 - 11:20

Φαραντούρης: Αλλάζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα – Δε θα ξέρουμε τι τρώμε

Ειδήσεις
18/06/2026 - 11:16

Βρετανία: Κρίσιμη εκλογική δοκιμασία για τον Στάρμερ στη σκιά της ανόδου του Reform UK

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 11:04

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 11:02

Θετικό το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 10:56

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της Fed

Πολιτική
18/06/2026 - 10:51

Το κόμμα Καρυστιανού δεν υιοθετεί τον όρο «γυναικοκτονία» γιατί «εισάγει διακρίσεις»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:51

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα – Η μεγαλύτερη των τελευταίων δύο ετών

Αναλύσεις
18/06/2026 - 10:42

ΔΑΑ: Αξιολογήθηκε με επενδυτική βαθμίδα από Moody's και S&P - Επιτυχής η έκδοση ομολόγου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 10:36

Εθνική Τράπεζα και SAP ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρικής Τραπεζικής

Πολιτική
18/06/2026 - 10:32

Όλοι εναντίον όλων στον ΣΥΡΙΖΑ – Η «σαπουνόπερα» συνεχίζεται

Πολιτική
18/06/2026 - 10:32

Θεοδωρικάκος: Η διαφάνεια είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών σε όλους τους τομείς

Πολιτική
18/06/2026 - 10:31

Ανδρουλάκης: Με τους δανειολήπτες ή με τα funds; Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:22

Axios: Ο Νετανιάχου «βγάζει καπνούς» για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:18

Η Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε μετά από έκρηξη κλιματιστικού στο OPEN - Κανονικά στην εκπομπή (video)

Σχόλια Αγοράς
18/06/2026 - 10:04

Χρηματιστήριο: Ψυχολογικό όριο οι 2500 μονάδες - Ξεχωρίζουν οι επιτυχίες ΔΑΑ, ΙΝΤΕΚ και ΑΔΜΗΕ

Πολιτική
18/06/2026 - 10:01

ΧΑ: Σταθερή η ανοδική πορεία του ΓΔ παρά τα σημάδια κόπωσης 

Φορολογία
18/06/2026 - 09:57

ΑΑΔΕ: Έναρξη υποβολής ενδικοφανών προσφυγών για παρεμβάσεις αγροτικής ενίσχυσης ετών 2024 και 2025

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ