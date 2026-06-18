Γεωργιάδης: Όπως έχουν τα πράγματα δε θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας - Θα γίνουν δεύτερες εκλογές

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε σήμερα (18/6) μεταξύ άλλων σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων τόσο για τη ΝΔ, όσο και για τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά και κληθείς να σχολιάσει την αντιπαράθεση της κας Διαμαντοπούλου με τον κ. Δούκα στο ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός υγείας ανέφερε:

«Η κα Διαμαντοπούλου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα, υπήρξε πολύ καλή υπουργός, πάρα πολύ ικανή και την εκτιμώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι τη έχει πατήσει πολιτικά. Η κα Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο ΠΑΣΟΚ ή τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ όπως διαμορφώθηκε τον τελευταίο καιρό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε:

«Αυτά που λέει η κα Διαμαντοπούλου με αυτό που είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχουνε ταύτιση. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάει πολύ αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς έχει ακολουθήσει τον κ. Τσίπρα στις πλειοδοσίες τις λαϊκίστικές. Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μεταφοράς λέει ο κ. Ανδρουλάκης, δωρεάν Αθήνα-Θεσσαλονίκη λεει ο κ. Τσίπρας. Κατάργηση των Πανελληνίων λέει ο κ. Τσίπρας, θα πει κάτι άλλο ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουνε πάει στη σφαίρα του παράλογου και τα δύο αυτά κόμματα, η κα Διαμαντοπούλου προσπαθεί σε αυτό το παράλογο να εκφράσει κάποια πράγματα λογικά. Δηλαδή τι είπε; Ότι έχει αναβαθμιστεί η διεθνής θέση της χώρας το 2019 σιγά την ανακάλυψη. Δηλαδή αν πει η κα Διαμαντοπούλου ότι η γη είναι στρογγυλή και πω κι εγώ ότι η γη είναι στρογγυλή πάει να πει ότι η κα Διαμαντοπούλου συμφωνεί με τον Α.Γεωργιάδη; Όμως αυτά στο ΠΑΣΟΚ στη πολιτική παράνοια που έχουνε πέσει είναι μεγάλα ζητήματα γιατί πια ο κ. Ανδρουλάκης έχει οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ αριστερά και το πρόβλημά τους το μεγάλο είναι ότι τώρα που δημιουργείται το κόμμα Τσίπρα αν κάποιος αυτού του τύπου ψηφοφόρος έχει να επιλέξει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κ. Τσίπρα, θα επιλέξει τον κ. Τσίπρα».

Στο ίδιο φόντο, αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε:

«Ο κ.Τσίπρας ήταν στη δεύτερη θέση. Ο κ. Τσίπρας παραμέρισε όντας στις εκλογές στη δεύτερη θέση, ένα «λαχείο» πήρε στα χέρια του ο κ.Ανδρουλάκης, το είχε στα χέρια του δύο χρόνια δεν κατάφερε να ανέβει ούτε 0,3% προφανώς άμα δεν έχει ανέβει σε δύο χρόνια κάποιος θα εμφανιστεί, και εμφανίστηκε ο κ.Τσίπρας. Άμα είχε πάει στο 20% ο Ανδρουλάκης δεν θα υπήρχε Τσίπρας σήμερα».

Παράλληλα, όσον αφορά τον κ. Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας επεσήμανε:

«Ο κ.Τσίπρας έγινε κατευθείαν αξιωματική αντιπολίτευση γιατί ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ.Τσίπρας όμως έχει πετύχει κάτι μαγικό επικοινωνιακά, έχει καταφέρει να παρουσιάζει το 15,5% ως θρίαμβο όταν το 17,8% στις εθνικές εκλογές θεωρήθηκε τραγωδία και όταν το 15,6% του Κασσελάκη στις ευρωεκλογές θεωρήθηκε ήττα».

Όσον αφορά τώρα τα δημοσκοπικά ποσοστά που φαίνεται να καταγράφει το κυβερνών κόμμα ο υπουργός τόνισε ότι:

«Οι δημοσκοπήσεις για την ΝΔ είναι πάρα πολύ καλές γιατί είναι σταθερά με διψήφιο ποσοστό μπροστά από το δεύτερο. Άρα, δεν υπάρχει σύγκριση ως προς το ποιος θα κερδίσει. Προηγείται πλήρως στην παράσταση νίκης. Και στα ποιοτικά ερωτήματα, σε όλα προηγείται η ΝΔ με πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης έχει άλλο ένα καλό στοιχείο ότι το 40% του εκλογικού σώματος λέει θέλω σταθερότητα και αυτή τη στιγμή σταθερότητα εκφράζεται μόνο από τη ΝΔ. Θα υπάρξει αυτοδυναμία», σημείωσε ο υπουργός στο ίδιο φόντο.

Ερωτηθείς αν εξακολουθεί να πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο πιο κοντινός χώρος στη ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι:

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο πιο κοντινός χώρος αλλά από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι δεν συνεργάζεται μαζί μας γιατί να το συζητάμε. …Το ΠΑΣΟΚ το σέβομαι ως κόμμα. Θλίβομαι που το ΠΑΣΟΚ έχει καταντήσει έτσι. Διαφωνώ με τον κ. Ανδρουλάκη ως προς την πολιτική του στρατηγική επί της ουσίας, θεωρώ ότι έχει αδικήσει τον πολιτικό χώρο του οποίου ηγείται».



Ερωτηθείς αν το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα ζημιώσει την ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πρώην πρωθυπουργός δε θα προχωρήσει τελικά στην ίδρυση κόμματος.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε και στο σενάριο να μην πάρει αυτοδυναμία η ΝΔ στις επερχόμενες εκλογές. Όπως είπε:

«Με την εκλογική μηχανική που βλέπω σε αυτές τις δημοσκοπήσεις μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δε θα υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας, θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Δεν βλέπω κανένα σενάριο κυβερνήσεως συνεργασίας με αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα».