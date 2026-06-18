Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Σειρά διμερών επαφών πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη (18/6), ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Ιταλία, Γκίντο Κροσέτο, τη Γερμανία, Μπόρις Πιστόριους, τη Νορβηγία, Τόρε Ό. Σάντβικ, τη Σουηδία, Παλ Γιόνσον, καθώς και με τον υπουργό Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας, Βλάντο Μισάιλοβσκι.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Συμμαχίας, εξετάζοντας τρόπους ενίσχυσης των κοινών πρωτοβουλιών και της συνεργασίας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι με τους υπουργούς Άμυνας της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της Ιταλίας συζήτησε τις δυνατότητες ανάπτυξης στενότερης συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και στις προοπτικές ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής παραγωγικής βάσης.