Η απάντηση Αναστασιάδη στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, έκανε δηλώσεις για τις καταγγελίες διαφθοράς που τον βαραίνουν. Τα εις βάρος του ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς αφορούν ισχυρισμούς του βιβλίου «Κράτος Μαφία».

Σύμφωνα με τον Νίκο Αναστασιάδη το πόρισμα βασίζεται στο «ισοζύγιο των πιθανοτήτων» και όχι σε αποδείξεις πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας, ενώ κατηγόρησε τους επικριτές του για δημιουργία «λαϊκών δικαστηρίων».

Σύμφωνα με το κυπριακό sigmalive, ο κ. Αναστασιάδης έκανε λόγο για «ένταση της τοξικότητας, σπίλωση ονομάτων και δολοφονία χαρακτήρων», υποστηρίζοντας ότι παραγνωρίζεται το τεκμήριο της αθωότητας.

«Κάποιοι έστησαν λαϊκά δικαστήρια και καταδίκασαν ως ένοχους όσους με βάση το ισοζύγιο των πιθανοτήτων εκρίθησαν ότι ενδέχεται να εμπλέκονται σε πιθανά αδικήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Αρχή απέρριψε σειρά ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» και οι οποίοι, όπως είπε, τον στοχοποιούσαν προσωπικά.

Απορρίπτει τις αναφορές για Ριμπολόβλεφ

Αναφερόμενος στην υπόθεση του Ρώσου επιχειρηματία, Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, ο τέως Πρόεδρος απέρριψε τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής του στη σύλληψη της πρώην συζύγου του επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχετική αφήγηση στηρίζεται αποκλειστικά σε μηνύματα SMS, τα οποία, όπως υποστηρίζει, η ίδια η Αρχή έκρινε ότι δεν έχουν αποδεικτική αξία χωρίς πρόσθετη μαρτυρία. «Σε κανένα σημείο δεν γίνεται αναφορά σε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ενέργεια του τέως Προέδρου που να υποδηλοί γνώση ή εμπλοκή του στη σύλληψη της Ριμπολόβλεβα», είπε.

Η υπόθεση Focus και οι καταγγελίες για παρέμβαση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση της εταιρείας Focus Maritime, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι παρενέβη προς τον τότε Γενικό Εισαγγελέα για να τερματιστούν οι έρευνες.

Ο τέως Πρόεδρος διερωτήθηκε ποιο θα μπορούσε να ήταν το προσωπικό ή πολιτικό του όφελος από μια τέτοια παρέμβαση, δεδομένου ότι, όπως υποστήριξε, ο τότε Γενικός Εισαγγελέας είχε ήδη καταλήξει ότι δεν στοιχειοθετούνταν ποινικά αδικήματα.

«Γιατί θα ζητούσε τον τερματισμό μιας ποινικής διερεύνησης, μήπως για να μην εντοπισθεί ενοχοποιητική μαρτυρία εις βάρος του για ανύπαρκτο ποινικό αδίκημα;» ανέφερε.

«Δεν μου δόθηκε το δικαίωμα να ακουστώ»

Κοινό στοιχείο σε όλες τις αναφορές του ήταν ο ισχυρισμός ότι οι Λειτουργοί Επιθεώρησης δεν του έθεσαν σειρά από ζητήματα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του.

Ο κ. Αναστασιάδης υποστήριξε ότι σε αρκετές περιπτώσεις κατέληξαν σε συμπεράσματα χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να απαντήσει στους ισχυρισμούς που εξετάζονταν, γεγονός που, κατά τον ίδιο, συνιστά σοβαρή διαδικαστική παράλειψη.

Κριτική για τα «χρυσά διαβατήρια»

Αναφερόμενος στις πολιτογραφήσεις επενδυτών, ο τέως Πρόεδρος χαρακτήρισε «αυθαίρετα» τα συμπεράσματα που τον συνδέουν με υποθέσεις των Ρώσων επιχειρηματιών Alexander Abramov και Leonid Lebedev.

Υποστήριξε ότι είναι παράλογο να θεωρείται πως ο αρχηγός της τότε αντιπολίτευσης μπορούσε να επιβάλει αποφάσεις σε υπουργούς ή στο Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης του αείμνηστου Demetris Christofias.

«Από πότε και σε ποια χώρα η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την αντιπολίτευση και όχι τη νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση;» διερωτήθηκε.

Ζητά ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή

Κλείνοντας, ο τέως Πρόεδρος ζήτησε τον άμεσο διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και κατηγόρου, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πόρισμα.

«Αξιώ τον άμεσο διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή και κατηγόρου, με ισχυρή προσωπικότητα και εγνωσμένου κύρους, ώστε το συντομότερο να λάμψει η πραγματική αλήθεια», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το αίτημά του δεν θα εκληφθεί ως προσπάθεια άσκησης πίεσης.