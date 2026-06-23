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Μπρατάκος: Ελλάδα και Λίβανος μπορούν να ενισχύσουν οικονομικούς δεσμούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος
Επιχειρήσεις
14:47 - 23 Ιουν 2026

Μπρατάκος: Ελλάδα και Λίβανος μπορούν να ενισχύσουν οικονομικούς δεσμούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Μπρατάκος, συναντήθηκε με τον Πρέσβη του Λιβάνου στην Ελλάδα, κ. Kenj El Hajal στο ΕΒΕΑ, με αντικείμενο την ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Λιβάνου. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης το Μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος του Εξαγωγικού Τμήματος ΕΒΕΑ, κ. Μπασσάμ Άζαρ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών, με έμφαση στους τομείς του εμπορίου, των τροφίμων, της ενέργειας, των υποδομών, της υγείας, της φαρμακοβιομηχανίας και των λιμενικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της λιβανικής επιχειρηματικής κοινότητας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα διασύνδεσης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης νέων συνεργασιών.

Ο Πρέσβης του Λιβάνου αναφέρθηκε στις δυνατότητες της λιβανικής οικονομίας, στον ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου και της λιβανικής διασποράς, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ ελληνικών και λιβανικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την προώθηση οικονομικών συνεργασιών με αμοιβαίο όφελος.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε:

«Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, η οικονομική συνεργασία μπορεί να αποτελέσει σταθερό πεδίο συνεννόησης, δημιουργίας και αμοιβαίου οφέλους. Το ΕΒΕΑ στηρίζει σταθερά την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων διαύλων συνεργασίας με αγορές που παρουσιάζουν δυναμική και προοπτικές. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ενίσχυση των επαφών ανάμεσα στις επιχειρηματικές κοινότητες Ελλάδας και Λιβάνου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, τα τρόφιμα, η υγεία και οι υπηρεσίες».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή διάθεση να ενισχυθούν οι οικονομικοί και επιχειρηματικοί δεσμοί των δύο χωρών και να διερευνηθούν νέες δυνατότητες συνεργασίας το επόμενο διάστημα.

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