Κομισιόν: Επεκτείνει το Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές στο cloud - Στο επίκεντρο Amazon και Microsoft

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε προκαταρκτικά στο συμπέρασμα ότι οι Amazon Web Services και Microsoft Azure θα πρέπει να υπαχθούν στους κανόνες ψηφιακής δεσπόζουσας θέσης της ΕΕ, σε μια κίνηση που επεκτείνει για πρώτη φορά τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή ρύθμιση για την τεχνολογία στις υποδομές cloud.

Σύμφωνα με το Politico, η απόφαση, η οποία ακολουθεί έρευνα αγοράς που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, σηματοδοτεί διεύρυνση του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA), ο οποίος μέχρι σήμερα κάλυπτε κυρίως πλατφόρμες με άμεση επαφή με τους καταναλωτές, όπως καταστήματα εφαρμογών και μηχανές αναζήτησης, επεκτείνοντάς τον πλέον στην ευρωπαϊκή αγορά υπολογιστικού νέφους αξίας 220 δισ. ευρώ.

Και οι δύο εταιρείες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρουσιάσουν επιχειρήματα σχετικά με το γιατί οι υπηρεσίες cloud που προσφέρουν δε θα πρέπει να χαρακτηριστούν «πύλες εισόδου» (gatekeepers), πριν η Επιτροπή καταλήξει σε οριστική απόφαση στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας έως το Δεκέμβριο.

«Αυτές οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε μια εύρυθμη και ανταγωνιστική αγορά», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η εκτελεστική αντιπρόεδρος Τερέσα Ριμπέρα.

Ο χαρακτηρισμός βάσει του DMA - ενός ειδικού καθεστώτος που επιβάλλει ένα σύνολο υποχρεώσεων και περιορισμών στους μεγάλους παρόχους τεχνολογικών υπηρεσιών - θα υποχρεώσει τις εταιρείες να διευκολύνουν και να μειώσουν το κόστος για τους πελάτες που επιθυμούν να αλλάξουν πάροχο ή να χρησιμοποιούν περισσότερους από έναν, καθώς και να εγκαταλείψουν πρακτικές που οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν αθέμιτες.

Η Επιτροπή διεξάγει επίσης μια τρίτη διαδικασία για να εξετάσει κατά πόσο η λίστα ελέγχου του DMA, η οποία έχει σχεδιαστεί κυρίως για υπηρεσίες που απευθύνονται σε καταναλωτές, είναι κατάλληλη για τον χώρο του cloud computing. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να καταλήξει σε συστάσεις έως το Μάιο του 2027.

Σημειώνεται ότι η σύσταση για χαρακτηρισμό έρχεται σε μια πολιτικά ευαίσθητη στιγμή, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τη ρύθμιση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας ως επίθεση κατά αμερικανικών εταιρειών. Η ένταξη δύο από τους σημαντικότερους παρόχους cloud των ΗΠΑ στη λίστα των «gatekeepers» αναμένεται να εντείνει αυτές τις εντάσεις.

Και οι δύο εταιρείες έχουν αντιδράσει στην πρόθεση της Επιτροπής να υπαχθούν οι υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του DMA. Η Amazon δημοσίευσε στις αρχές Ιουνίου ένα κείμενο πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι ο κανονισμός δεν σχεδιάστηκε για μια αγορά όπως το cloud.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα της Επιτροπής αγνοούν το εύρος των υπηρεσιών cloud που είναι διαθέσιμες στους ευρωπαίους πελάτες και ενδέχεται να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και την καινοτομία στην Ευρώπη», δήλωσε εκπρόσωπος της Amazon Web Services, σημειώνοντας ότι η ΕΕ έχει ήδη ρυθμίσει τον κλάδο μέσω του Data Act.

Εκπρόσωπος της Microsoft ανέφερε ότι, παρότι η εταιρεία έχει συνεργαστεί εποικοδομητικά με την Επιτροπή, εκφράζει ανησυχίες ότι η Google Cloud - ο τρίτος μεγάλος παίκτης στην αγορά - δεν συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία.

«Παραμένουμε ανήσυχοι καθώς αγνοείται ότι η αυξανόμενη ισχύ της Google Cloud και του Gemini θα μπορούσε να στρεβλώσει την αγορά με επιζήμιο τρόπο», δήλωσε σε αυτό το φόντο ο εκπρόσωπος της Microsoft.