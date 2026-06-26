Ουκρανία και Ρωσία προχώρησαν σε ανταλλαγή 320 αιχμαλώτων πολέμου

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου, 160 Ρώσοι στρατιωτικοί επέστρεψαν από εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ουκρανικής κυβέρνησης, ενώ σε αντάλλαγμα παραδόθηκαν 160 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου στις ουκρανικές αρχές.
Να σημειωθεί ότι οι ανταλλαγές αιχμαλώτων παραμένουν ένας από τους ελάχιστους τομείς στους οποίους Ρωσία και Ουκρανία εξακολουθούν να συνεργάζονται, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Παράλληλα, αποτελούν το μοναδικό μέχρι στιγμής απτό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο χωρών.