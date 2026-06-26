Ουκρανία και Ρωσία προχώρησαν σε ανταλλαγή 320 αιχμαλώτων πολέμου

Ουκρανία και Ρωσία προχώρησαν σήμερα (26/6) σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, από την ανταλλαγή επαναπατρίστηκαν συνολικά 320 αιχμάλωτοι, εκ των οποίων 160 από κάθε πλευρά.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου, 160 Ρώσοι στρατιωτικοί επέστρεψαν από εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ουκρανικής κυβέρνησης, ενώ σε αντάλλαγμα παραδόθηκαν 160 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου στις ουκρανικές αρχές.

Να σημειωθεί ότι οι ανταλλαγές αιχμαλώτων παραμένουν ένας από τους ελάχιστους τομείς στους οποίους Ρωσία και Ουκρανία εξακολουθούν να συνεργάζονται, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Παράλληλα, αποτελούν το μοναδικό μέχρι στιγμής απτό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο χωρών.