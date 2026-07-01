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Βέλγιο: Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα – Τουλάχιστον 6 επιβεβαιωμένοι νεκροί
Ειδήσεις
15:38 - 01 Ιουλ 2026

Βέλγιο: Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα – Τουλάχιστον 6 επιβεβαιωμένοι νεκροί

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τις αστυνομικές αρχές, στη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (1/7) σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου.  

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, στο συγκεκριμένο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, ενώ όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ένα φρεάτιο ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά πιθανότατα ξεκίνησε από τον όγδοο όροφο, αν και αυτό δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί.

Γύρω στις 11:00 π.μ. (12 μ.μ. ώρα Ελλάδας), αναφέρθηκε ότι υπήρχαν τουλάχιστον δεκατρείς τραυματίες.

{https://x.com/tomvangrieken/status/2072266345430073702}

Πυροσβεστικές υπηρεσίες από διάφορες περιοχές, έχουν κληθεί να παράσχουν βοήθεια. Οι διασώστες και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αναζητούν πιθανά θύματα στο κτίριο, ενώ για την ώρα δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι παραμένουν ακόμη μέσα στην πολυκατοικία.

{https://x.com/jassogne/status/2072256475129315625}

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρω του διαδικτύου είναι αποκαλυπτικές, δείχνοντας τον μαύρο καπνό να βγαίνει από το κτήριο και τους ενοίκους του να διαφεύγουν από τα παράθυρα και να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν σε διπλανά μπαλκόνια για να σωθούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djn7qoasbtfl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djn6y6w674rt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι τοπικές αρχές συνιστούν στους κατοίκους της περιοχής να κρατούν τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά λόγω του καπνού και να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το συμβάν.

{https://x.com/CLLaBeruchteBCL/status/2072265144822862233}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djn6pzhga6sx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2026 - 15:53
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