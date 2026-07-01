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Λαγκάρντ: Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές της ευρωζώνης
Ειδήσεις
18:29 - 01 Ιουλ 2026

Λαγκάρντ: Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές της ευρωζώνης

Reporter.gr Newsroom
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Πιο ισορροπημένη εμφανίζεται πλέον η εικόνα για τις προοπτικές του πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρωζώνη, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία απέδωσε τη μεταβολή αυτή στη σημαντική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Μιλώντας την Τετάρτη, η επικεφαλής της ΕΚΤ σημείωσε ότι, σε σύγκριση με την εικόνα που επικρατούσε πριν από λίγες εβδομάδες, οι κίνδυνοι που αφορούν τόσο τον πληθωρισμό όσο και την οικονομική δραστηριότητα είναι πλέον περισσότερο εξισορροπημένοι, καθώς η έντονη υποχώρηση των τιμών της ενέργειας έχει βελτιώσει τις προοπτικές για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Η Κριστίν Λαγκάρντ επισήμανε ότι η μεταβολή στην αγορά πετρελαίου ήταν ιδιαίτερα ταχεία, αναφέροντας ότι η τιμή του Brent υποχώρησε στα 72 δολάρια το βαρέλι από τα περίπου 120 δολάρια που είχε διαμορφωθεί τον Μάρτιο, εξέλιξη που συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το σημερινό διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μεγάλες και γρήγορες μεταβολές, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσαρμογή του τρόπου με τον οποίο οι κεντρικές τράπεζες παρακολουθούν την οικονομία και λαμβάνουν αποφάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι οι νομισματικές αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να αποκτούν πιο έγκαιρη και ακριβή εικόνα των οικονομικών εξελίξεων και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Η Λαγκάρντ επανέλαβε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών, διαβεβαιώνοντας ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις εφόσον απαιτηθεί για τον περιορισμό του πληθωρισμού.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, η ευρωζώνη δεν βρίσκεται σε καθεστώς στασιμοπληθωρισμού, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι σημερινές συνθήκες δεν συνιστούν συνδυασμό υψηλού πληθωρισμού και παρατεταμένης οικονομικής στασιμότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2026 - 19:34
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