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ΕΕ: Κυρώσεις σε έξι Ρώσους για τον θάνατο του Ναβάλνι
Ειδήσεις
17:03 - 03 Ιουλ 2026

ΕΕ: Κυρώσεις σε έξι Ρώσους για τον θάνατο του Ναβάλνι

Reporter.gr Newsroom
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Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε έξι άτομα, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι επιστήμονες και ερευνητές, λόγω της φερόμενης εμπλοκής τους στην ανάπτυξη της τοξικής ουσίας που, σύμφωνα με την ΕΕ, προκάλεσε τον θάνατο του επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι.

Η ΕΕ αναφέρει ότι οι συγκεκριμένοι εμπλέκονταν στην ανάπτυξη χημικών όπλων, και ειδικότερα της ουσίας επιβατιδίνη (epibatidine), ίχνη της οποίας εντοπίστηκαν σε δείγματα που ελήφθησαν από τη σορό του Ναβάλνι μετά τον θάνατό του. Η επιβατιδίνη είναι μια εξαιρετικά ισχυρή τοξίνη που απαντάται σε δηλητηριώδεις δενδρόβιους βατράχους της Νότιας Αμερικής και δεν βρίσκεται φυσικά στη Ρωσία.

Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες που κατηγορούν τη Μόσχα για τη δηλητηρίαση του Ναβάλνι να παρουσιάσουν συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους.

Τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο καθεστώς κυρώσεων υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση εισόδου ή διέλευσης από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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