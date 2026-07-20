«Κομμένη» στα δύο η Γερμανία στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ενεργά την τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι αισθητά χαμηλότερο στην ανατολική Γερμανία σε σύγκριση με τη δυτική. Αυτό προκύπτει από τα περιφερειακά αποτελέσματα των επιχειρηματικών ερευνών του ινστιτούτου ifo.

«Παρότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκε σημαντικά και στην ανατολική Γερμανία μεταξύ 2023 και 2026, το ποσοστό των επιχειρήσεων για τις οποίες η AI "δεν αποτελεί ζήτημα" εξακολουθεί να είναι υψηλότερο σε σχέση με τη δυτική Γερμανία», δήλωσε ο ερευνητής του ifo, Ρόμπερτ Λέμαν.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ifo, πλέον περισσότερες από τις μισές γερμανικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ενεργά την τεχνητή νοημοσύνη. Στην ανατολική Γερμανία, ωστόσο, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει μόλις λίγο κάτω από τα δύο πέμπτα των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι η ανατολική γερμανική οικονομία βρίσκεται σήμερα περίπου στο επίπεδο όπου βρισκόταν η δυτική Γερμανία πριν από έναν χρόνο.

«Το χάσμα αυτό είναι εμφανές σε όλους τους τομείς της οικονομίας και σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας, γεγονός που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις δεν αξιοποιούν ακόμη πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας», σχολίασε ο συντάκτης της μελέτης, Γιοάχιμ Ράγκνιτς.

Όπως επισημαίνει, το διαρθρωτικό έλλειμμα της ανατολικής Γερμανίας στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αποτυπώνεται και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Κατά την άποψή του, το αν η διαφορά αυτή θα περιοριστεί τα επόμενα χρόνια θα εξαρτηθεί κυρίως από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.