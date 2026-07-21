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Χέγκσεθ στη Γερουσία: Ζητά νέο «πολεμικό πακέτο» $80 δισ. μετά τις νέες επιθέσεις στο Ιράν
Ειδήσεις
23:20 - 21 Ιουλ 2026

Χέγκσεθ στη Γερουσία: Ζητά νέο «πολεμικό πακέτο» $80 δισ. μετά τις νέες επιθέσεις στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Με αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους περίπου 80 δισ. δολαρίων προσέρχεται το Πεντάγωνο στη Γερουσία των ΗΠΑ, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει το αυξανόμενο κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν και να ενισχύσει τα αποθέματα οπλικών συστημάτων που έχουν μειωθεί μετά τις τελευταίες συγκρούσεις.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, καταθέτουν ενώπιον της Γερουσίας, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών με την Τεχεράνη και αιτιολογώντας την ανάγκη για νέους δημοσιονομικούς πόρους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Πενταγώνου, τα επιπλέον κονδύλια προορίζονται τόσο για τη χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων όσο και για την αναπλήρωση κρίσιμων αποθεμάτων πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επιθέσεων.

Η νέα χρηματοδοτική ανάγκη προκύπτει μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στις 8 Ιουλίου, η οποία οδήγησε στην αναζωπύρωση των συγκρούσεων και σε νέες απώλειες για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει η πρόσφατη επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες, ενώ ένας ακόμη εξακολουθεί να αγνοείται. Πρόκειται για την τέταρτη επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων μέσα σε διάστημα πέντε ημερών, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι τελευταίες επιθέσεις καταδεικνύουν πως το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά αποθέματα πυραυλικών συστημάτων, ενώ εμφανίζεται να έχει ενισχύσει την ικανότητά του να παρακάμπτει την αμερικανική και συμμαχική αντιαεροπορική άμυνα. Παράλληλα, οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό δεκάδων στρατιωτικών, ενώ καταγράφηκαν και ζημιές σε στρατιωτικά ελικόπτερα.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο διεύρυνσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, με πιθανούς στόχους υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις, κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και γέφυρες στο Ιράν. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αναμένεται να προκαλέσει έντονη συζήτηση στο Κογκρέσο, όπου ήδη διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με τη νομική βάση, το εύρος και τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία εξακολουθεί να έχει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η διακοπή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή έχει ενισχύσει τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και έχει οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών των καυσίμων. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διασφαλίσουν την πλήρη αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας χωρίς ευρύτερη στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Γερουσία καλείται να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει το νέο πακέτο χρηματοδότησης, με αρκετούς γερουσιαστές να εκφράζουν επιφυλάξεις για το οικονομικό κόστος, τη στρατηγική κατεύθυνση και τις προοπτικές μιας σύγκρουσης που εμφανίζεται να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη διάρκεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/07/2026 - 23:22
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