Πετρέλαιο: Πτώση τιμών με φόντο την αβεβαιότητα για Ρωσία και τη χαμηλότερη ζήτηση

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8), επηρεασμένες από την αβεβαιότητα σχετικά με την προσφορά της Ρωσίας και τις προσδοκίες για μείωση της ζήτησης, καθώς η καλοκαιρινή περίοδος οδήγησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μεγαλύτερο καταναλωτή καυσίμων στον κόσμο, πλησιάζει στο τέλος της.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Οκτώβριο, σημειώνουν πτώση 0,70% στα 68,14 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο, υποχωρεί κατά 0,48% στα 64,29 δολάρια.

Σημειώνεται ότι το Brent αναμένεται να σημειώσει εβδομαδιαία άνοδο 0,8%, ενώ το WTI αναμένεται να ανέβει κατά 1%.

Η αγορά μετατοπίζει, εν μέρει, την προσοχή της προς τη συνάντηση του ΟΠΕΚ+ την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Tamas Varga, αναλυτής της PVM Oil Associates. Η παραγωγή αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί από τον ΟΠΕΚ+, καθώς έχει επιταχύνει τις αυξήσεις της παραγωγής για να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, αυξάνοντας τις προοπτικές προσφοράς που έπληξαν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικούς τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ για την εβδομάδα που έληξε στις 22 Αυγούστου παρουσίασαν υψηλότερες από τις αναμενόμενες μειώσεις, υποδηλώνοντας ότι η ζήτηση στα τέλη του καλοκαιριού παρέμεινε σταθερή, ιδίως στους τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών, ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής Ole Hvalbye της τράπεζας SEB.

Ωστόσο, το τέλος της καλοκαιρινής ζήτησης στις ΗΠΑ με την αργία της Δευτέρας (1/9) για την Ημέρα της Εργασίας και η αύξηση της προσφοράς από τους μεγάλους παραγωγούς του ΟΠΕΚ+ επηρέασαν αρνητικά τις τιμές.

Ο αναλυτής εμπορευμάτων της Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar, σε σημείωμά του προέβλεψε ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent θα πέσουν στα 63 δολάρια το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Οι επενδυτές παρακολουθούν, επίσης, την αντίδραση της Ινδίας στην πίεση των ΗΠΑ να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, μετά την απόφαση του Τραμπ να διπλασιάσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία έως και 50% την Τετάρτη (27/8). Μέχρι στιγμής, η Ινδία έχει αψηφήσει τις ΗΠΑ και οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου προς την Ινδία αναμένεται να αυξηθούν το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τους εμπόρους.

«Η επικρατούσα άποψη είναι ότι οι ρωσικές κυρώσεις δεν θα επιβληθούν και ότι η Ινδία θα αγνοήσει τις απειλές των ΗΠΑ για κυρώσεις και θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό αργό πετρέλαιο σε πολύ μειωμένες τιμές», ανέφερε ο Varga της PVM.

Μικρή άνοδος για το φυσικό αέριο - Πτώση για το χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Παρασκευής, το φυσικό αέριο καταγράφει ήπια κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται ελαφρώς ενισχυμένα κατά 0,385% στα 31.830 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται πτωτικά κατά 0,25% στα 3.465,20 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι υποχωρεί κατά 0,48% στα 39,000 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει άνοδο 0,64% και βρίσκεται στα 4,5683 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ανεβαίνει κατά 0,14% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1667 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,41% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3458 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί κατά 0,25% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8670 βρετανική λίρα ανά ευρώ.