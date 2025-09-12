Ανάκαμψη στις τιμές πετρελαίου - «Άλμα» σχεδόν 1,9% για το ασήμι

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9), μετά τις μεγάλες απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι ανησυχίες για πιθανή μείωση της ζήτησης στις ΗΠΑ και η γενική υπερπροσφορά αντιστάθμισαν τις ανησυχίες για διακοπή του εφοδιασμού λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Νοέμβριο, σημειώνουν άνοδο 0,63% στα 66,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο ανεβαίνει κατά 0,53% στα 62,70 δολάρια. Οι δείκτες αναφοράς έχασαν 1,7% και 2% αντίστοιχα στην τελευταία συνεδρίαση.

Οι απώλειες της Πέμπτης (11/9) οφείλονται στην ανακοίνωση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί φέτος ταχύτερα από το αναμενόμενο, λόγω των προγραμματισμένων αυξήσεων παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+.

Ο ΟΠΕΚ διατήρησε υψηλές τις προβλέψεις του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου για το 2025 και το 2026, επισημαίνοντας τη σταθερή ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ+ αποφάσισε περαιτέρω αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής από τον Οκτώβριο, με τη Σαουδική Αραβία να επιδιώκει την ανάκτηση μεριδίου αγοράς.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας προς την Κίνα αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τον Οκτώβριο, φτάνοντας τα 1,65 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, από 1,43 εκατομμύρια το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πληροφορίες από εμπορικές πηγές. Ωστόσο, η αγορά παρακολουθεί αν η Κίνα θα συνεχίσει να απορροφά βαρέλια και να διατηρεί χαμηλά τα αποθέματα του ΟΟΣΑ.

Στη Ρωσία, τα έσοδα από πωλήσεις αργού και προϊόντων πετρελαίου μειώθηκαν τον Αύγουστο σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ενώ το Κρεμλίνο σχεδιάζει μείωση των φορτώσεων ESPO Blend από το λιμάνι Kozmino σε περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα.

Στις ΗΠΑ, η αύξηση των τιμών καταναλωτή τον Αύγουστο και οι υψηλές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας ενισχύουν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, γεγονός που θα μπορούσε να τονώσει τη ζήτηση πετρελαίου. Παράλληλα, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 3,9 εκατομμύρια βαρέλια, φτάνοντας τα 424,6 εκατομμύρια βαρέλια.

Απώλειες για φυσικό αέριο - «Άλμα» σχεδόν 2% για το ασήμι

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,582% στα 32.135 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 0,43% στα 3.689,50 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει άνοδο 1,83% στα 42,920 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,53% και βρίσκεται στα 4,6825 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ανεβαίνει κατά 0,04% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1731 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,15% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3554 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται πτωτικά κατά 0,09% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8656 βρετανική λίρα ανά ευρώ.