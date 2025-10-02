Νέα πτώση στο πετρέλαιο λόγω ανησυχιών υπερπροσφοράς – Πεντάμηνο χαμηλό για το WTI

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη (2/10), επεκτείνοντας τη σειρά απωλειών για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, λόγω ανησυχιών για υπερπροσφορά στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent καταγράφουν πτώση 0,38%, στα 65,10 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 0,39%, στα 61,53 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι η μερική αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ ενίσχυσε την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ οι προσδοκίες για αυξημένη παραγωγή από τον OPEC+, δηλαδή τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και τους συμμάχους του, επηρέασαν αρνητικά το κλίμα, δήλωσε ο Χιρογιούκι Κικουκάουα, επικεφαλής στρατηγικής στην Nissan Securities Investment.

Ο OPEC+ θα μπορούσε να συμφωνήσει σε αύξηση παραγωγής έως και 500.000 βαρελιών την ημέρα τον Νοέμβριο – τριπλάσια από την αύξηση που υιοθετήθηκε για τον Οκτώβριο – καθώς η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ο Χόρχε Μοντεπέκε, διευθύνων σύμβουλος της Onyx Capital Group, είπε ότι ορισμένες τράπεζες, όπως η Macquarie, έχουν εκδώσει προβλέψεις για «υπερ-πλεόνασμα» στην αγορά πετρελαίου, γεγονός που έχει επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα.

Επιπλέον, οι υπουργοί Οικονομικών των G7 δήλωσαν την Τετάρτη (1/10) ότι θα λάβουν μέτρα για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στοχεύοντας όσους συνεχίζουν να αυξάνουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου αλλά και όσους διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στο Reuters την Τετάρτη, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Αυτό θα διευκολύνει την Ουκρανία να πλήξει διυλιστήρια, αγωγούς και άλλες υποδομές, με στόχο να στερήσει από το Κρεμλίνο έσοδα και πετρέλαιο, ανέφερε η WSJ.

«Υπάρχει ανησυχία στην αγορά ότι το ρωσικό πετρέλαιο θα μπορούσε να διαταραχθεί», δήλωσε ο Τζιοβάνι Στάουνοβο, αναλυτής εμπορευμάτων στην UBS. «Αλλά όσο δεν υπάρχουν ακόμα πραγματικές διακοπές στην προμήθεια, η επίδραση στις τιμές θα είναι πιθανότατα περιορισμένη», πρόσθεσε.

Η ζήτηση για αποθέματα από την Κίνα, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού στον κόσμο, επίσης στήριξε τις τιμές του πετρελαίου, περιορίζοντας τις απώλειες, ανέφεραν traders.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα αποθέματα αργού, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς υποχώρησαν η διυλιστική δραστηριότητα και η ζήτηση.

Παράλληλα, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια στα 416,5 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με προσδοκίες για αύξηση κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Πτώση για το φυσικό αέριο – Σταθερά ψηλά ο χρυσός

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10) το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,75% στα 31,100 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός εξακολουθεί να κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα με άνοδο 0,20% στα 3.905,00 δολάρια η ουγγιά, ωθούμενος από το shutdown στις ΗΠΑ. Στα υπόλοιπα εμπορεύματα, το ασήμι εμφανίζει απώλειες 0,42% στα 47,478 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός με απώλειες 1,79% και βρίσκεται στα 4,9688 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί κατά 0,17% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1751 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,04% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3484 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται με απώλειες της τάξης του 0,11% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8715 βρετανική λίρα ανά ευρώ.