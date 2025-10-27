ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωπαϊκές αγορές: Ανοδικό ξεκίνημα ενόψει Fed και συνάντησης Τραμπ–Σι
Χρηματιστήρια
11:11 - 27 Οκτ 2025

Ευρωπαϊκές αγορές: Ανοδικό ξεκίνημα ενόψει Fed και συνάντησης Τραμπ–Σι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Oι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα με θετικό πρόσημο, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), σε νέες ανακοινώσεις εταιρικών κερδών και σε ενδείξεις προσέγγισης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,08% στις 576,16 μονάδες.

Τόσο ο FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και ο CAC 40 της Γαλλίας κινούνταν κοντά στο μηδέν λίγο μετά το άνοιγμα. Πιο συγκεκριμένα, ο FTSE κινείται στις 9642,40 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 0,01%, ενώ ο CAC 40 βρίσκεται στις 8223,34 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,01%. Την ίδια στιγμή, ο DAX της Γερμανίας κατέγραφε άνοδο 0,15% κινούμενος στις 24.277, 86 μονάδες και ο FTSE MIB της Ιταλίας ενισχυόταν κατά 0,5% ευρισκόμενος στις 42.412,50 μονάδες.

Οι περιφερειακές αγορές είχαν κλείσει την προηγούμενη εβδομάδα με άνοδο, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ —τα μόνα ομοσπονδιακά δεδομένα που δημοσιεύθηκαν εν μέσω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης— καθώς και σε ένα κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο ετήσιος πληθωρισμός των ΗΠΑ διαμορφώθηκε χαμηλότερα του αναμενόμενου, στο 3% τον Σεπτέμβριο, γεγονός που προκάλεσε άνοδο στις αμερικανικές μετοχές εν μέσω προσδοκιών ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στη συνεδρίασή της αυτή την εβδομάδα.

Η αγορά αποτιμά πλέον σε 96% την πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Η γεωπολιτική και το εμπόριο βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών αυτή την εβδομάδα, εν μέσω ελπίδων ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα μπορούν να επιλύσουν την κλιμακούμενη εμπορική τους διαμάχη.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν στη Νότια Κορέα την Πέμπτη, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι εμπορικές εντάσεις — ένα γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική σαφήνεια και αισιοδοξία στις αγορές. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής APEC, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει την περιοδεία του στην Ασία.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε πρόσφατα ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών ήταν «εποικοδομητικές, ευρείας εμβέλειας και σε βάθος», κάτι που θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Στην Ευρώπη, ανακοινώσεις αποτελεσμάτων αναμένονται τη Δευτέρα (27/10) από τις Galp Energia και Deutsche Boerse, ενώ τα οικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν την έρευνα επιχειρηματικού κλίματος ifo της Γερμανίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2025 - 11:19
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ασιατικές αγορές: Ράλι ελέω Τραμπ – Ο Nikkei έσπασε το φράγμα των 50.000 μονάδων
Χρηματιστήρια

Ασιατικές αγορές: Ράλι ελέω Τραμπ – Ο Nikkei έσπασε το φράγμα των 50.000 μονάδων

Κίνα: «Άλμα» 21,6% στα βιομηχανικά κέρδη τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

Κίνα: «Άλμα» 21,6% στα βιομηχανικά κέρδη τον Σεπτέμβριο

Στέγη για όλους: Έξι προτάσεις της ΕΕΚΕ για δίκαιη και βιώσιμη κατοικία
Ακίνητα

Στέγη για όλους: Έξι προτάσεις της ΕΕΚΕ για δίκαιη και βιώσιμη κατοικία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY
Σχόλια Αγοράς

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ενδιαφέρον για positioning ενόψει του MSCI August Index Review

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:18

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Πολιτική
14/08/2026 - 10:08

Συνομιλία Γεραπετρίτη - Αραγτσί για το Ορμούζ και «τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»

Αναλύσεις
14/08/2026 - 09:54

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

Πολιτική
14/08/2026 - 09:45

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 09:31

Χαλκιδική: Βελτιωμένη η εικόνα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη - Σε επιφυλακή για διάσπαρτες εστίες

Ναυτιλία
14/08/2026 - 09:10

Άνθρωποι της ναυτιλίας και επιχειρηματίες στο Φεστιβάλ της Χίου

Φορολογία
14/08/2026 - 08:50

Στο «θηκάρι» τα τάμπλετ των εφοριακών για τους ελέγχους του Αυγούστου – Δεκαήμερη απεργία-αποχή

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:40

Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Υγεία
14/08/2026 - 08:35

Πώς 10 λεπτά ζωγραφικής μπορούν να «επαναφέρουν» το νευρικό σας σύστημα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:15

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:00

Washington Post: Ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει το 25% των Reaper στον πόλεμο κατά του Ιράν

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 23:22

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

Magazino
13/08/2026 - 22:50

Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους

Ειδήσεις
13/08/2026 - 22:30

Καιρός: Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών - Η πρόγνωση για την Παρασκευή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ