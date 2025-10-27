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ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 11 οι προφυλακίσεις για την υπόθεση των επιδοτήσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:33 - 27 Οκτ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 11 οι προφυλακίσεις για την υπόθεση των επιδοτήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Ανακριτής και η Ευρωπαία Εισαγγελέας εξέδωσαν το ενδέκατο ένταλμα προσωρινής κράτησης για κατηγορούμενο που απολογήθηκε σήμερα (27/10) στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνεχίζεται η διαδικασία των απολογιών για τους τελευταίους έξι κατηγορούμενους της υπόθεσης. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο λογιστής, εναντίον του οποίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία, καθώς φαίνεται να είχε καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης.

Η προσωρινή κράτηση αφορά έναν κατηγορούμενο που δήλωνε περιστασιακά απασχολούμενος και φέρεται να υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να λαμβάνει επιδοτήσεις. Ένας ακόμη κατηγορούμενος απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι είχε εμπιστευτεί τους κωδικούς Taxisnet σε έναν συγκατηγορούμενό του, ο οποίος τους διαχειρίστηκε με παράνομο τρόπο, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ως ιδιοκτησία του χωράφια που ποτέ δεν είχε στην κατοχή του.

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