ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΛΠ: Υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις στα υποχρεωτικά έργα – Πίεση για ολοκλήρωση εντός του 2026
Ναυτιλία
13:05 - 03 Νοε 2025

ΟΛΠ: Υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις στα υποχρεωτικά έργα – Πίεση για ολοκλήρωση εντός του 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντικές αποκλίσεις τόσο ως προς τους χρόνους, όσο και ως προς το συνολικό τίμημα που απαιτούν, παρουσιάζουν οι υποχρεωτικές επενδύσεις του ΟΛΠ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.

Το συνολικό ύψος των υποχρεωτικών επενδύσεων της σύμβασης παραχώρησης του 2016 ανέρχεται σε €293,78 εκατ., με την ολοκλήρωσή τους να έχει μεταφερθεί στο 2026 κατόπιν παράτασης που εγκρίθηκε το 2021.

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί περίπου το 60% του συνόλου, με επενδύσεις περί τα €179 εκατ., ενώ εκκρεμούν έργα ύψους περίπου €71 εκατ. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν κρίσιμες υποδομές και απαιτούν ουσιαστική διαχειριστική και τεχνική προετοιμασία.

Οι σημαντικότερες επενδύσεις του ΟΛΠ που εμφανίζουν σημαντικές καθυστερήσεις και ιδιαίτερα αυξημένα κόστη και σε κάθε περίπτωση πολλαπλάσια, σε σχέση με τα αρχικά ποσά που είχαν προϋπολογισθεί είναι οι εξής:

- Η επέκταση επιβατικού σταθμού κρουαζιέρας (Νότια Ζώνη – Φάση Α)Αρχική δημοπράτησή έργου ευρώ ευρώ 103.000.000, που επιδοτείται από Ευρωπαία κονδύλια κατά 93%.

- Η βελτίωση υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος. Υπόλοιπο έργου περίπου ευρώ 19.000.000, μετά τη εγκατάσταση της πλωτής δεξαμενής ΙΙΙ, το 2019.

- Η βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα. Αρχικός προϋπολογισμός: €8.000.000

Τα παραπάνω προβλεπόμενα ποσά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Reporter, έχουν αυξηθεί σημαντικά προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην κεντρική διοίκηση της COSCO στην Σαγκάη.

Οι αποκλίσεις αποδίδονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως οι αυξημένες απαιτήσεις αδειοδότησης και περιβαλλοντικών εγκρίσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές των έργων, οι ανατιμήσεις στον εξοπλισμό και τα υλικά, καθώς και οι αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς κατασκευών .

Στις παραπάνω αποκλίσεις συνυπολογίζεται και ο ρυθμός ανταπόκρισης της αρμόδιας διεύθυνσης του ΟΛΠ σε κρίσιμα στάδια ωρίμανσης και προετοιμασίας, στοιχείο που εκτιμάται ότι συνέβαλε στη συνολική χρονική επιβάρυνση του προγράμματος.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που αποδίδονται σε εξίσου καθυστερημένες ανταποκρίσεις υπηρεσιών του Δημοσίου, η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει ρήτρες και διαδικασίες αποζημίωσης, υπό προϋποθέσεις και με βάση τεκμηρίωση, για περιστάσεις όπου η εξέλιξη των έργων δεν είναι εντός του ελέγχου του παραχωρησιούχου.

Το αυξημένο κόστος ολοκλήρωσης και οι χρονικοί περιορισμοί αναμένεται να οδηγήσουν τη διοίκηση σε επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος και ενεργοποίηση πρόσθετων μηχανισμών παρακολούθησης, με στόχο την ολοκλήρωση των έργων εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Ωστόσο για την αλλαγή των χρονοδιαγραμμάτων απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου.

Να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση των έργων έως το 2026 αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση που συνδέεται με το πλαίσιο παραχώρησης και παραμένει καθοριστική για τη συνέχεια του επενδυτικού προγράμματος στο λιμάνι του Πειραιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς
Ναυτιλία

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

ΗΑΕ: Επενδύσεις «μαμούθ» $5 δισ. στην Ινδία μετά τη συνάντηση με Μόντι
Ειδήσεις

ΗΑΕ: Επενδύσεις «μαμούθ» $5 δισ. στην Ινδία μετά τη συνάντηση με Μόντι

ΟΛΠ Α.Ε.: Επίσκεψη αντιπροσωπείας κορυφαίων οργανισμών λιμένων και ναυπήγησης από το Ισραήλ
Ναυτιλία

ΟΛΠ Α.Ε.: Επίσκεψη αντιπροσωπείας κορυφαίων οργανισμών λιμένων και ναυπήγησης από το Ισραήλ

UBS για Ελλάδα: «Αντέχει» στο 2,2% η ανάπτυξη παρά το ενεργειακό σοκ
Οικονομία

UBS για Ελλάδα: «Αντέχει» στο 2,2% η ανάπτυξη παρά το ενεργειακό σοκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ