ΟΛΠ: Υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις στα υποχρεωτικά έργα – Πίεση για ολοκλήρωση εντός του 2026

Σημαντικές αποκλίσεις τόσο ως προς τους χρόνους, όσο και ως προς το συνολικό τίμημα που απαιτούν, παρουσιάζουν οι υποχρεωτικές επενδύσεις του ΟΛΠ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.

Το συνολικό ύψος των υποχρεωτικών επενδύσεων της σύμβασης παραχώρησης του 2016 ανέρχεται σε €293,78 εκατ., με την ολοκλήρωσή τους να έχει μεταφερθεί στο 2026 κατόπιν παράτασης που εγκρίθηκε το 2021.

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί περίπου το 60% του συνόλου, με επενδύσεις περί τα €179 εκατ., ενώ εκκρεμούν έργα ύψους περίπου €71 εκατ. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν κρίσιμες υποδομές και απαιτούν ουσιαστική διαχειριστική και τεχνική προετοιμασία.

Οι σημαντικότερες επενδύσεις του ΟΛΠ που εμφανίζουν σημαντικές καθυστερήσεις και ιδιαίτερα αυξημένα κόστη και σε κάθε περίπτωση πολλαπλάσια, σε σχέση με τα αρχικά ποσά που είχαν προϋπολογισθεί είναι οι εξής:

- Η επέκταση επιβατικού σταθμού κρουαζιέρας (Νότια Ζώνη – Φάση Α)Αρχική δημοπράτησή έργου ευρώ ευρώ 103.000.000, που επιδοτείται από Ευρωπαία κονδύλια κατά 93%.

- Η βελτίωση υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος. Υπόλοιπο έργου περίπου ευρώ 19.000.000, μετά τη εγκατάσταση της πλωτής δεξαμενής ΙΙΙ, το 2019.

- Η βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα. Αρχικός προϋπολογισμός: €8.000.000

Τα παραπάνω προβλεπόμενα ποσά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Reporter, έχουν αυξηθεί σημαντικά προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην κεντρική διοίκηση της COSCO στην Σαγκάη.

Οι αποκλίσεις αποδίδονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως οι αυξημένες απαιτήσεις αδειοδότησης και περιβαλλοντικών εγκρίσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές των έργων, οι ανατιμήσεις στον εξοπλισμό και τα υλικά, καθώς και οι αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς κατασκευών .

Στις παραπάνω αποκλίσεις συνυπολογίζεται και ο ρυθμός ανταπόκρισης της αρμόδιας διεύθυνσης του ΟΛΠ σε κρίσιμα στάδια ωρίμανσης και προετοιμασίας, στοιχείο που εκτιμάται ότι συνέβαλε στη συνολική χρονική επιβάρυνση του προγράμματος.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που αποδίδονται σε εξίσου καθυστερημένες ανταποκρίσεις υπηρεσιών του Δημοσίου, η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει ρήτρες και διαδικασίες αποζημίωσης, υπό προϋποθέσεις και με βάση τεκμηρίωση, για περιστάσεις όπου η εξέλιξη των έργων δεν είναι εντός του ελέγχου του παραχωρησιούχου.

Το αυξημένο κόστος ολοκλήρωσης και οι χρονικοί περιορισμοί αναμένεται να οδηγήσουν τη διοίκηση σε επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος και ενεργοποίηση πρόσθετων μηχανισμών παρακολούθησης, με στόχο την ολοκλήρωση των έργων εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Ωστόσο για την αλλαγή των χρονοδιαγραμμάτων απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου.

Να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση των έργων έως το 2026 αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση που συνδέεται με το πλαίσιο παραχώρησης και παραμένει καθοριστική για τη συνέχεια του επενδυτικού προγράμματος στο λιμάνι του Πειραιά.