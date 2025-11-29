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Mερική στάση εργασίας σε εξέλιξη σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ – Οι ώρες που «τραβούν χειρόφρενο»
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09:30 - 29 Νοε 2025

Mερική στάση εργασίας σε εξέλιξη σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ – Οι ώρες που «τραβούν χειρόφρενο»

Reporter.gr Newsroom
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Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα Σάββατο (29/11) από τις 10.00 έως τις 14.00, σε μετρό, ΗΣΑΠ (Γραμμές 1, 2 και 3) και τραμ, οι εργαζόμενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες, για να απευθύνουν ύστατο χαιρετισμό στον αδικοχαμένο συνάδελφό τους Νίκο Βάρδα, που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας στην επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι τα Σωματεία Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ αποφάσισαν να αναστείλουν τη μεταμεσονύκτια τετράωρη στάση εργασίας που είχε προκηρυχθεί από τη 01.00 π.μ. έως τις 05.00 π.μ της Κυριακής. Συνεπώς, τα μεταμεσονύκτια δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Η σχετική ανακοίνωση των Σωματείων της ΣΤΑΣΥ αναφέρει:

«Με σεβασμό και οδύνη, στεκόμαστε μπροστά στον αδικοχαμένο συνάδελφο Νίκο Βάρδα, που έφυγε από κοντά μας εν ώρα εργασίας, στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον Πειραιά. Οι συνάδελφοιί του θα τον αποχαιρετήσουμε τo Σάββατο 29/11/2025, στις 12.00 το μεσημέρι στον Ανω Πλάτανο Ακράτας. Προκειμένου να μπορέσουμε να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, πραγματοποιούμε το Σάββατο 29/11/2025 στάση εργασίας, από τις 10.:00 π.μ. έως τις 14.00. Το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον Νίκο, έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα δυστυχημάτων που σημειώνονται σε εργασιακούς χώρους, λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας. Η σημαντική αύξηση των θανάτων στη χώρα μας εν ώρα εργασίας αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα της ασφάλειας στην εργασία. Απαιτούμε: Nα διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες, τόσο αυτού του δυστυχήματος, όσο και του προηγούμενου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Πέτρος Γιάμαλης – Να παρθούν μέτρα ασφάλειας και ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου – Να σταματήσει η συστηματική απαξίωση της επισκευαστικής βάσης της Γραμμής 1 στον Πειραιά – Να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο – Να εκδοθούν ή και να επικαιροποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες, με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑΣΥ δεν θα δεχτούν άλλη θυσία στον χώρο εργασίας τους. Η προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή τετράωρη στάση εργασίας από τη 01.00 π.μ. έως τις 05.00 π.μ. αναστέλλεται λόγω πένθους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dekx2ys0gbp5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 29/11/2025 - 09:55
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