Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 1% μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας - ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 1% την Τετάρτη 3/12, αφού η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Μόσχα απέτυχαν να καταλήξουν σε συμβιβασμό για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, η οποία θα μπορούσε να μετριάσει τις κυρώσεις στον πετρελαϊκό της τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τετάρτης η τιμή του Brent εμφανίζεται αυξημένη κατά 1,22%, φτάνοντας τα 63,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ανεβαίνει κατά 1,40%, στα 59,45 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο συμβόλαια είχαν υποχωρήσει πάνω από 1% την προηγούμενη συνεδρίαση. Αναλυτές της Goldman Sachs ανέφεραν σε σημείωμά τους ότι «οι αγορές πετρελαίου και οι αγορές προβλέψεων δεν φαίνεται να αποτιμούν υψηλή πιθανότητα άμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας και άρσης των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο».

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμβιβασμό μετά από πεντάωρη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και των κορυφαίων απεσταλμένων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης την Τετάρτη. Παρόλα, αυτά σήμερα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο.

Οι αγορές πετρελαίου παρακολουθούν τα αποτελέσματα των συνομιλιών για να δουν αν μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στην άρση των κυρώσεων σε ρωσικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών Rosneft και Lukoil, γεγονός που θα απελευθέρωνε περιορισμένη ποσότητα πετρελαίου. Ο Πούτιν δήλωσε την Τρίτη ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εμποδίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο, προτείνοντας μέτρα που γνώριζαν ότι θα ήταν «απολύτως απαράδεκτα» για τη Μόσχα.

Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε εξαγωγικούς σταθμούς πετρελαίου στη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας έχουν αναδείξει τους γεωπολιτικούς κινδύνους που προκύπτουν από τον πόλεμο. Η Ουκρανία επίσης χτύπησε δύο δεξαμενόπλοια που είχαν επιβληθεί κυρώσεις και συμμετείχαν στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πούτιν ανέφερε ότι η Ρωσία θα λάβει μέτρα κατά των δεξαμενόπλοιων χωρών που βοηθούν την Ουκρανία, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τους γεωπολιτικούς κινδύνους, σύμφωνα με αναλυτές.

Παρά τις αυξήσεις, τα υψηλά αποθέματα στις ΗΠΑ περιόρισαν περαιτέρω κέρδη. Το American Petroleum Institute ανέφερε την Τρίτη ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου και καυσίμων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 2,48 εκατομμύρια βαρέλια, τα αποθέματα βενζίνης κατά 3,14 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τα αποθέματα προϊόντων διύλισης κατά 2,88 εκατομμύρια βαρέλια. Η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφόρησης Ενέργειας (EIA) θα δημοσιεύσει τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία αποθεμάτων αργού αργότερα την Τετάρτη.

Σταθερά ανοδικά ο χρυσός - Μικρή υποχώρηση από τα ιστορικά υψηλά για το ασήμι

Οι τιμές του χρυσού παραμένουν σταθερές την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αναμένουν βασικά αμερικανικά οικονομικά στοιχεία για να εκτιμήσουν την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Το χρυσάφι spot κινείται στα $4.207,60 ανά ουγγιά, μετά από πτώση άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 0,4% στα $4.237,90 ανά ουγγιά.

«Ο χρυσός διαπραγματεύεται αμετάβλητος στις πρώτες ώρες της ευρωπαϊκής αγοράς, με την προσοχή στραμμένη στα κρίσιμα αμερικανικά δεδομένα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank.

Παράλληλα, το ασήμι υποχώρησε - αρχικά - αφού νωρίτερα είχε φτάσει σε νέο ρεκόρ $58,94 ανά ουγγιά, ενώ το μεσημέρι της Τετάρτης σημειώνει άνοδο 0,23% στα 58,825 δολάρια η ουγγιά.

Σύμφωνα με τον Χάνσεν, το ασήμι υποστηρίζεται από «την περιορισμένη προσφορά, τη συνεχιζόμενη αγοραστική δυναμική και το κλείσιμο των short θέσεων μετά τη διάσπαση πάνω από τα $54,50 την περασμένη Παρασκευή», προσθέτοντας ότι οι υπερτιμημένες συνθήκες δημιουργούν βραχυπρόθεσμο ρίσκο για τους bulls του ασημιού.

Το ασήμι, τόσο πολύτιμο όσο και βιομηχανικό μέταλλο, έχει σημειώσει φέτος κέρδη 101%, ενώ ενισχύεται και από την ένταξή του σε αμερικανική λίστα κρίσιμων μετάλλων. Ο χρυσός έχει καταγράψει αύξηση 60% φέτος.

Τέλος, ο χαλκός ενισχύεται κατά 1,77% στα 5,3363 δολάρια η ουγγιά.

Απώλειες για φυσικό αέριο και δολάριο

Το φυσικό αέριο, παραμένει «στα κόκκινα» καταγράφοντας απώλειες 0,178% με την τιμή της μεγαβατώρας να υποχωρεί στα 28,000 δολάρια.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,34% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1664 δολάρια ανά ευρώ. Απώλειες εμφανίζει το αμερικανικό νόμισμα και σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, κατά 0,58% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3292 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 0,22% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8776 βρετανική λίρα ανά ευρώ.