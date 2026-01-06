Η αβεβαιότητα για τη Βενεζουέλα σπρώχνει τις τιμές του πετρελαίου - Κερδισμένο και το δολάριο

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται οριακά υψηλότερα την Τρίτη 6/1, καθώς η αγορά στάθμιζε τις προσδοκίες για άφθονη παγκόσμια προσφορά μέσα στη χρονιά, έναντι της αβεβαιότητας που επικρατεί γύρω από την παραγωγή αργού της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τρίτης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 0,49% στα 62,07 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώθηκε στα 58,58 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,45%.

«Είναι πρόωρο να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στην ισορροπία της αγοράς πετρελαίου. Αυτό που φαίνεται ωστόσο προφανές είναι ότι η προσφορά πετρελαίου θα είναι επαρκής το 2026, είτε υπάρξει είτε όχι αύξηση της παραγωγής από το μέλος του OPEC», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil, Τάμας Βάργκα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters τον Δεκέμβριο, οι συμμετέχοντες στην αγορά εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν υπό πίεση το 2026, λόγω της αυξανόμενης προσφοράς και της ασθενικής ζήτησης.

Πρόσθετες πιέσεις στις τιμές μετά τη σύλληψη Μαδούρο;

Η πίεση στις τιμές ενδέχεται να ενταθεί μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας το Σάββατο, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες άρσης του αμερικανικού εμπάργκο στο βενεζουελάνικο πετρέλαιο, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερη παραγωγή.

«Εκτιμούμε ότι μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια μπορούν να προστεθούν περίπου 300.000 βαρέλια ημερησίως στην προσφορά, με περιορισμένες επιπλέον επενδύσεις. Ένα μέρος μπορεί να χρηματοδοτηθεί οργανικά από την PDVSA, ωστόσο για να καταστεί εφικτή παραγωγή 3 εκατ. βαρελιών ημερησίως έως το 2040, θα απαιτηθεί διεθνές κεφάλαιο», δήλωσε ο αναλυτής της Rystad, Τζάνιβ Σαχ.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί αυτή την εβδομάδα με στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών, προκειμένου να συζητήσει την ενίσχυση της παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος.

Η Βενεζουέλα είναι ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (OPEC) και διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, που υπολογίζονται σε περίπου 303 δισ. βαρέλια. Ωστόσο, ο πετρελαϊκός της τομέας βρίσκεται εδώ και χρόνια σε παρακμή, κυρίως λόγω της υποεπένδυσης και των αμερικανικών κυρώσεων.

Η μέση ημερήσια παραγωγή της χώρας πέρυσι ανήλθε σε 1,1 εκατ. βαρέλια.

Οι αναλυτές εκτιμούν άνοδο της παραγωγής με αμερικανικές επενδύσεις

Αναλυτές του κλάδου υποστηρίζουν ότι, με πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις από τις ΗΠΑ, η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας θα μπορούσε να αυξηθεί έως και κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Στο ευρύτερο ενεργειακό τοπίο, η ινδική Reliance Industries ανακοίνωσε την Τρίτη ότι δεν αναμένει παραδόσεις ρωσικού αργού πετρελαίου τον Ιανουάριο, εξέλιξη που θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου της Ινδίας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Η ανακοίνωση ακολούθησε δήλωση του Τραμπ την Κυριακή, ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία, λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου.

Μικρή άνοδος για το φυσικό αέριο – Συνεχίζουν με κέρδη τα εμπορεύματα

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει άνοδο μετά από ημέρες πτώσης, καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου εμφανίζονται δυναμωμένα κατά 1,044% στα 27,685 δολάρια η μεγαβατώρα.

Οι τιμές του χρυσού κινούνται ανοδικά την Τρίτη, προσεγγίζοντας υψηλό περίπου μίας εβδομάδας, καθώς η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια ενισχύθηκε λόγω της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ, αλλά και των αυξανόμενων προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 0,1% στα 4.452,60 δολάρια ανά ουγγιά, αφού είχε καταγράψει άνοδο σχεδόν 3% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το πολύτιμο μέταλλο είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό στα 4.549,71 δολάρια στις 26 Δεκεμβρίου και έκλεισε το έτος με κέρδη 64%, την καλύτερη ετήσια επίδοση από το 1979.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο σημείωσαν άνοδο 0,3% στα 4.462,60 δολάρια.

«Οι τιμές του χρυσού στηρίζονται από την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια εν μέσω εντεινόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας μετά τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου στη Βενεζουέλα, αλλά και από την ενίσχυση των εκτιμήσεων για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, μετά τη δημοσίευση απογοητευτικών στοιχείων για τον δείκτη PMI της αμερικανικής μεταποίησης», δήλωσε ο αναλυτής της ActivTrades, Ρικάρντο Εβαντζελίστα.

Σημαντική άνοδο παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα μέταλλα, με το ασήμι να κινείται με κέρδη 2,04% στα 78,222 δολάρια και τον χαλκό με άνοδο 0,73% στα 6,0192 δολάρια.

Σήμερα, η τιμή του χαλκού έφτασε νέο ιστορικό υψηλό, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία μετά το χθεσινό «σπάσιμο» του ορόσημου των 13.000 δολαρίων ανά τόνο. Η άνοδος αυτή ενισχύεται από ανησυχίες σχετικά με προβλήματα στον εφοδιασμό και πιθανές επιβολές δασμών. Σύμφωνα με τους Financial Times, από τον Οκτώβριο η τιμή του μετάλλου έχει αυξηθεί περίπου κατά το ένα τρίτο.

Κλείνοντας, όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων το δολάριο ενισχύεται κατά 0,10% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1.171 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα τώρα, το δολάριο εμφανίζεται με κέρδη 0,12% με την ισοτιμία στα 1.3526 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα χάνει κατά 0,02% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0.8658 λίρα ανά ευρώ.