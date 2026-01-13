Φόβοι για το Ιράν βάζουν φωτιά στο πετρέλαιο: Ράλι άνω του 3% στις διεθνείς αγορές

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο την Τρίτη, ενισχυόμενες από τις αυξανόμενες ανησυχίες για πιθανή διακοπή των ιρανικών εξαγωγών αργού, που επισκίασαν τις προσδοκίες για ενδεχόμενη αύξηση της προσφοράς από τη Βενεζουέλα.

Το Brent για παράδοση Μαρτίου ενισχύθηκε σχεδόν κατά 3%, φτάνοντας τα 65,78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) με συμβόλαιο Φεβρουαρίου σημείωσε άνοδο άνω του 3%, στα 61,40 δολάρια.

Όπως εξηγούν αναλυτές της αγοράς, το ράλι των τιμών τροφοδοτείται κυρίως από γεωπολιτικούς κινδύνους. «Η αγορά πετρελαίου κινείται ανοδικά εξαιτίας μιας σειράς γεωπολιτικών παραγόντων», δήλωσε ο John Evans της PVM Oil Associates, επισημαίνοντας τον κίνδυνο αποκλεισμού των ιρανικών εξαγωγών, τις δυσκολίες στη Βενεζουέλα, τις εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και ευρύτερες γεωστρατηγικές εντάσεις.

Το Ιράν, βασικός παραγωγός του ΟΠΕΚ, βρίσκεται αντιμέτωπο με τις πιο εκτεταμένες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών. Η βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων, η οποία –σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο– έχει οδηγήσει στον θάνατο περίπου 2.000 ανθρώπων και στη σύλληψη χιλιάδων, έχει αυξήσει τη διεθνή πίεση προς την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν θα αντιμετωπίσει δασμούς ύψους 25% σε όλες τις συναλλαγές της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως σημειώνει ο αναλυτής Jim Ritterbusch της Ritterbusch and Associates, ένα τέτοιο μέτρο θα πλήξει κυρίως τις ροές ιρανικού αργού προς την Κίνα και την Ινδία, αναγκάζοντας τις δύο χώρες να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές.

«Αυτό το σενάριο περιορίζει την προσφορά στην αγορά και λειτουργεί υποστηρικτικά για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας γιατί οι επενδυτές στρέφονται εκ νέου στο αργό, παρά τις προσδοκίες για αυξημένη παραγωγή από άλλες χώρες.