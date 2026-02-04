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Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020 τα έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Εμπορεύματα
13:28 - 04 Φεβ 2026

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020 τα έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Reporter.gr Newsroom
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Τα κρατικά έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μειώθηκαν στο μισό τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών.

Η πτώση αποδίδεται στις χαμηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου και στην ενίσχυση του ρουβλίου. Τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο αποτελούν κρίσιμο πυλώνα του ρωσικού κρατικού προϋπολογισμού, ο οποίος το 2025 κατέγραψε έλλειμμα 5,6 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων, δηλαδή 2,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Τον Ιανουάριο, τα σχετικά έσοδα ανήλθαν σε 393,3 δισ. ρούβλια (5,10 δισ. δολάρια), μειωμένα από τα 447,8 δισ. ρούβλια του Δεκεμβρίου.

Τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης για το Κρεμλίνο, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τέταρτο των ομοσπονδιακών εσόδων, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από τις αυξημένες δαπάνες για άμυνα και ασφάλεια μετά την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει την είσπραξη 8,92 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων από πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου εντός του έτους, ενώ τα συνολικά κρατικά έσοδα για το 2026 εκτιμώνται στα 40,283 τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Το περασμένο έτος, τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μειώθηκαν κατά 24%, στα 8,48 τρισεκατομμύρια ρούβλια — το χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.

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