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Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 4 δολάρια για πρώτη φορά μετά το 2022
Εμπορεύματα
11:50 - 31 Μαρ 2026

Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 4 δολάρια για πρώτη φορά μετά το 2022

Reporter.gr Newsroom
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Ένα γαλόνι αμόλυβδης βενζίνης στις ΗΠΑ κοστίζει κατά μέσο όρο 4,018 δολάρια. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 1,0357 δολάρια, ή σχεδόν 35%, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν πριν από λίγο περισσότερο από ένα μήνα.

Είναι η πρώτη φορά που η βενζίνη ξεπερνά το όριο των 4 δολαρίων από τον Αύγουστο του 2022. Οι τιμές της βενζίνης σπάνια ξεπερνούν τα 4 δολάρια το γαλόνι. Αυτόν τον αιώνα, υπήρξαν μόνο 206 ημέρες με μέσες τιμές βενζίνης πάνω από αυτό το σημείο αναφοράς πριν από σήμερα: Μία περίοδος το 2008 και ξανά το 2022.

Ο σημερινός μέσος όρος εξακολουθεί να είναι περίπου 1 δολάριο λιγότερο από τον μεγαλύτερο εθνικό μέσο όρο των 5,02 δολαρίων που έχει καταγραφεί ποτέ, ο οποίος σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2022. Εκείνη τη χρονιά, χρειάστηκαν 97 ημέρες για να αυξηθούν οι τιμές της βενζίνης από 4 δολάρια σε 5 δολάρια.

Προφανώς, η εξέλιξη αυτή επηρεάζει πολιτικά τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς είχε υποσχεθεί στους Αμερικανούς φθηνότερη ζωή και η εξέλιξη αυτή πλήττει κι άλλο τη δημοφιλία του.

Οι τιμές της βενζίνης ποικίλλουν σημαντικά σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Wall Street Journal. Οι πολιτείες στα βορειοανατολικά και τη δύση βλέπουν γενικά τιμές πολύ υψηλότερες από αυτές στη μεσοδυτική ή νότια περιοχή. Οι οδηγοί πληρώνουν κατά μέσο όρο πάνω από 5 δολάρια το γαλόνι στην Καλιφόρνια, την Ουάσινγκτον και τη Χαβάη, και κάτω από 3,30 δολάρια στο Κάνσας και την Οκλαχόμα.

Οι τιμές του ντίζελ αυξάνονται επίσης, επηρεάζοντας τους οδηγούς φορτηγών και όσους ασχολούνται με την αλιεία, τη γεωργία και τις κατασκευές. Στην Καλιφόρνια, οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί σε πάνω από 7 δολάρια το γαλόνι - το υψηλότερο που έχει καταγραφεί στην Χρυσή Πολιτεία - ενώ ο εθνικός μέσος όρος είναι τώρα 5,454 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 13:32
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