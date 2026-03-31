Φλωρίδης: Πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής η Κωνσταντοπούλου - Αιχμές και για Καρυστιανού

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις εξελίξεις για τη δίκη των Τεμπών.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (31/3) στον ρ/σ Παραπολιτικά ο κ. Φλωρίδης χαρακτήρισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου «συνέχεια της Χρυσής Αυγής».

«Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, των συγγενών και των δικηγόρων επιθυμεί αυτή η δίκη να γίνει. Αυτοί που επιχειρούν συστηματικά να εμποδίσουν την πρόοδο της δίκης είναι οι ίδιοι, με επικεφαλής της κα Κωνσταντοπούλου όπου η ανακοίνωση της Ένωσης της αποδίδει συμπεριφορές Χρυσής Αυγής. Η κα Κωνσταντοπούλου είναι η πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής, στο πολιτικό επίπεδο μιλάμε δεν είναι θέμα προσωπικής αντιπαράθεσης. Τα 2,5 χρόνια που διαρκούσε η ανάκριση, η οποία ήταν μια επίπονη ανάκριση ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τη διερεύνηση όλων των στοιχείων της υπόθεσης αυτής, τότε είχαμε από μια μικρή μερίδα με πρωταγωνίστρια την κα Κωνσταντοπούλου διαρκείς αιτήσεις εξαιρέσεως του ανακριτή, αυτό σήμαινε ότι οι αιτήσεις αυτές πηγαίνανε στα δικαστικά συμβούλια αυτά έπρεπε να αποφανθούν άρα η ανάκριση σταματούσε και πήγαινε πίσω, και στη συνέχεια είχαμε μηνύσεις κατά του ανακριτή με εκείνη την κορυφαία ότι ο ανακριτής δεν εισήγαγε στην ανάκριση 650.000 στοιχεία. Αυτά όλα αποδείχθηκαν χοντρά ψέματα, είχε στηθεί η συνομωσία του ξυλολίου η οποία δηλητηρίασε τις ψυχές των ανθρώπων και βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στο δρόμο πάνω σε ένα ψέμα όμως όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν από την ίδια ομάδα, αποσκοπούσαν σε ένα πράγμα, να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η ανάκριση, και η τελευταία απόπειρα που έκαναν να μην μπορέσει να προχωρήσει η δίκη ήταν με την απεργία πείνας. Δηλαδή ενώ η ανάκριση έκλεισε επιχειρήθηκε ένας εκβιασμός απέναντι στη Δικαιοσύνη να ξανανοίξει η ανάκριση με τα αιτήματα των εκταφών.

«Βάζετε και την κα Καρυστιανού σε αυτό;» ρωτήθηκε αμέσως μετά και απάντησε ως εξής:

«Είναι σαφές αυτό. Η κα Καρυστιανού από την ώρα που ανακοίνωσε ότι θα κάνει κόμμα εντάχθηκε στη διαδικασία της πολιτικής αντιπαράθεσης επομένως θα υφίστανται την κριτική που υφίστανται όλοι οι πολιτικοί. [...]Οι θέσεις στο δικαστήριο υπάρχουν για τους συγγενείς και για τους γονείς. Θέσεις για όσους επιχειρούν πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης όπως διαπράττουν όλο το προηγούμενο διάστημα τέτοιες ειδικές θέσεις δεν υπάρχουν. Η κα Καρυστιανού είναι ταυτόχρονα και μητέρα ενός θύματος υπό την έννοια αυτή η θέση της είναι εκεί και την περιμένει, άλλη θέση εκτός από αυτή δεν υπάρχει».

Επιπρόσθετα τόνισε: «Αυτοί που επεδίωκαν να μην κλείσει η ανάκριση για να μην μπορεί να ξεκινήσει η δίκη είχαν ένα διπλό στόχο· ο πρώτος στόχος ήταν ότι όσο δεν ξεκινάει η δίκη τόσο μπορεί να συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται γιατί δεν εμφανίζονται τα στοιχεία. Τα στοιχεία θα εμφανιστούν στην δίκη, οι πραγματογνώμονες θα έρθουν εκεί, όλοι θα βρεθούν ενώπιον του κόσμου, ο ελληνικός λαός θα παρακολουθήσει απευθείας τα πάντα. Άρα το γεγονός ότι τα στοιχεία είναι κρυμμένα ακόμα στην ανάκριση τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν επιλεκτικά ότι θέλουν, να στήνουν συνομωσίες απέξω με αυτούς τους απίθανους πραγματογνώμονες «αποφοίτους δημοτικούς» που τους λέω εγώ, έναν ειδικά. Είναι από αυτούς που πρωταγωνίστησαν εκεί εμφανιζόμενοι ως πραγματογνώμονες και κάνοντας κόντρα στους κορυφαίους καθηγητές των πολυτεχνείων. Αυτό ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια οι καθηγητές των Πολυτεχνείων να μην έχουν βήμα να μιλήσουν και μιλάγανε οι απόφοιτοι δημοτικού. Ο δεύτερος στόχος του να μην ξεκινάει η δίκη ήταν να αρχίσει να εκρήγνυται η ελληνική κοινωνία η οποία θα αγανακτούσε -και δικαιολογημένα- γιατί δεν είναι δυνατόν να μην μπορούσε να ξεκινήσει η δίκη. Άρα θέλουν να πετύχουν αυτούς τους δυο σκοπούς, δεν τους πέτυχαν».

Σχετικά με το αν και πώς θα διεξαχθεί τελικά η δίκη τόνισε: «Θα εφαρμοστεί ο νόμος, αύριο θα μπουν στην αίθουσα όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην λίστα. Οι δικηγόροι που θα μπουν στην αίθουσα είναι δηλωμένοι στη λίστα εδώ και 2,5 χρόνια και όλα τα ονόματα των συγγενών που είναι διάδικοι αναφέρονται στο κατηγορητήριο. Υπάρχει λίστα του κατηγορητήριου».

Για τους δημοσιογράφους είπε πως «μέσα στην αίθουσα σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις θα είναι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ των Μέσων πανελλήνιας εμβέλειας εάν θεωρούνε ότι πλην των πανελλήνιας εμβέλειας μπορούν να μπούνε και όλα τα περιφερειακά Μέσα της χώρας τότε θέλουμε ένα γήπεδο μόνο για δημοσιογράφους.

Εκτιμώ ότι εφαρμοζομένου του νόμου και με τη διάθεση που έχουν επιδείξει μέχρι τώρα η μεγάλη πλειοψηφία των παραγόντων της δίκης η δίκη μπορεί άνετα να ξεκινήσει. Σε αυτό τον μεγάλο χώρο, τον μεγαλύτερο στην Ελλάδα, η δίκη αυτή θα μπορέσει να διεξαχθεί με την παρουσία όλων εκείνων που είναι παράγοντες. Και παράγοντες είναι δικαστές, κατηγορούμενοι, δικηγόροι, συγγενείς αυτοί θα μπουν».