Σε τεντωμένο σχοινί οι αγορές μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

Η αποτυχία των ΗΠΑ και του Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις έχει θέσει τις αγορές σε επιφυλακή για περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Με μεγάλο αριθμό πετρελαιοφόρων να παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς απέδωσε την κατάρρευση των συνομιλιών στην άρνηση της Τεχεράνης να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, ενώ ιρανικές πηγές αντέτειναν ότι οι απαιτήσεις της Ουάσινγκτον ήταν «υπερβολικές».

Ο Βανς, ο οποίος αναχώρησε από το Islamabad το πρωί της Κυριακής μετά από 21 ώρες συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους στην πακιστανική πρωτεύουσα, δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά είχε καταστήσει σαφείς τις «κόκκινες γραμμές» της, καθώς εξανεμίζονταν οι ελπίδες για γρήγορο τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι κυβερνήσεις ανησυχούν για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του αυξανόμενου πληθωρισμού, μετά την άνοδο των τιμών ενέργειας. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι οι προηγούμενες προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων θα πρέπει να επανεξεταστούν. Στην Dublin, στην Ireland, ξέσπασαν κοινωνικές αναταραχές, με διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Ο Mohamed El-Erian, σύμβουλος της Allianz και πρώην πρόεδρος του Queens’ College στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, δήλωσε ότι η αβεβαιότητα θα συνεχίσει να κυριαρχεί στις εκτιμήσεις για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου.

«Ελλείψει άμεσης επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, η άμεση αντίδραση των χρηματοπιστωτικών αγορών όταν ανοίξουν θα είναι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του κόστους δανεισμού», σημείωσε.

Παράλληλα, το εύρος της πτώσης στα χρηματιστήρια θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι επενδυτές διακρίνουν μια βιώσιμη προοπτική διπλωματικής λύσης. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό μεταφράζεται σε νέο πλήγμα στο κόστος ζωής και περιορισμό της ευελιξίας της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.

Το Σαββατοκύριακο, το Ισραήλ συνέχισε τα πλήγματα στο νότιο Λίβανο, ενώ καταδικάστηκαν οι επιθέσεις στη Βηρυτό που προκάλεσαν εκατοντάδες θύματα.

Η εβδομάδα είχε ξεκινήσει με την αποκαλυπτική απειλή του Donald Trump προς το Ιράν, ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί μέσα σε μία νύχτα», μέσω βομβαρδισμών σε υποδομές ενέργειας και μεταφορών. Ωστόσο, υποχώρησε λίγες ημέρες αργότερα, καθώς επιτεύχθηκε προσωρινή εκεχειρία δύο εβδομάδων, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, που περιλάμβανε και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις και υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα μέσα της εβδομάδας, λόγω της εκεχειρίας. Το Brent έκλεισε στα 94,26 δολάρια, έναντι κορύφωσης στα 119,45, ενώ πριν από τη σύγκρουση βρισκόταν περίπου στα 72 δολάρια.

Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών ανέκαμψαν μετά την ανακοίνωση της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, με τον δείκτη S&P 500 να επιστρέφει σχεδόν στα προ της σύγκρουσης επίπεδα.

Η Σαουδική Αραβία επιχείρησε να συγκρατήσει τις τιμές, ανακοινώνοντας την αποκατάσταση της λειτουργίας βασικών ενεργειακών υποδομών που είχαν πληγεί από ιρανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με οικονομολόγους, ακόμη και αν η εκεχειρία διαταραχθεί, το πιθανότερο σενάριο είναι μια παρατεταμένη περίοδος εντάσεων χαμηλής έντασης, με σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εαρινές συνόδους του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, όπου προβλέπεται χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερος πληθωρισμός, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες οικονομίες.