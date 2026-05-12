Ανόδου συνέχεια στο πετρέλαιο – Πάνω από τα $107 το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται περαιτέρω την Τρίτη (12/5), καθώς οι έντονες διαφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την προσφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 3,15%, φτάνοντας στα 107,49 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξάνεται κατά 3,38% στα 101,39 δολάρια ανά βαρέλι. Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο δείκτες είχαν σημειώσει άνοδο σχεδόν 3% και τη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας με το Ιράν, παρατείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες, δήλωσε η αναλύτρια της MUFG, Soojin Kim.

Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η εκεχειρία βρισκόταν «σε μηχανική υποστήριξη», επισημαίνοντας διαφωνίες σχετικά με απαιτήσεις όπως η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η επανέναρξη των ιρανικών πωλήσεων πετρελαίου και οι αποζημιώσεις για τις πολεμικές ζημιές.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν τόνισε την κυριαρχία του στα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Οι διαταραχές που συνδέονται με το κλείσιμο των στενών έχουν οδηγήσει τους παραγωγούς στον περιορισμό των εξαγωγών, με έρευνα του Reuters τη Δευτέρα να δείχνει ότι η παραγωγή πετρελαίου του OPEC τον Απρίλιο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

«Μια πραγματική πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να προκαλέσει απότομη διόρθωση της τάξης των 8 έως 12 δολαρίων, ενώ οποιαδήποτε κλιμάκωση ή ανανεωμένες απειλές αποκλεισμού θα ωθούσαν γρήγορα το Brent ξανά προς τα 115 δολάρια ή και περισσότερο», δήλωσε ο αναλυτής της KCM Trade, Tim Waterer.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Amin Nasser, είχε προειδοποιήσει τη Δευτέρα ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των στενών θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την επιστροφή της σταθερότητας στην αγορά έως το 2027, με απώλεια περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την εβδομάδα.

Σε άλλο μέτωπο της προσφοράς, τα αμερικανικά αποθέματα αργού εκτιμάται ότι μειώθηκαν κατά περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσκόπηση αναλυτών του Reuters.

Ο Walt Chancellor, στρατηγικός αναλυτής ενέργειας της Macquarie Group, δήλωσε ότι οι ισχυρές θαλάσσιες εξαγωγικές ροές αργού και προϊόντων πετρελαίου είναι πιθανό να συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά παρακολουθούσαν επίσης στενά την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζιν Πινγκ την Πέμπτη και την Παρασκευή, μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσινγκτον σε τρία άτομα και εννέα εταιρείες για τη διευκόλυνση αποστολών ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα.

Να σημειωθεί ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας έχουν διακόψει το μεγαλύτερο μέρος των κινεζικών εισαγωγών αμερικανικού πετρελαίου και LNG, οι οποίες ανέρχονταν σε αξία 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, ένα χρόνο πριν από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Άνοδος και στο φυσικό αέριο - Μικτά αποτελέσματα στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία το μεσημέρι της Τρίτης σημειώνοντας αύξηση 2,21% στα 47,25 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα τα αποτελέσματα είναι μικτά για ακόμη μία μέρα. Πιο αναλυτικά, ο χρυσός υποχωρεί κατά 0,55% στα 4,703.76 δολάρια η ουγγιά, ενώ υποχώρηση καταγράφει και το ασήμι κατά 1,67% στα 84,51 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός παρουσιάζει ξανά ανοδικές τάσεις ενισχυόμενος κατά 0,49% στα 6,4920 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται σήμερα κατά 0,30% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1746 δολάρια προς ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,45% με την ισοτιμία στα 1,3550 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί 0,20% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8669 λίρα ανά ευρώ.