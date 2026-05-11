Κοντά στα 104$ το Brent μετά το νέο αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται ξανά τη Δευτέρα (11/5), μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απάντηση του Ιράν στην πρόταση ειρήνευσης των ΗΠΑ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την προσφορά, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο αυτή την ώρα κατά 2,32% στα 103,64 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται κατά 2,23% στα 97,66 δολάρια το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι νωρίτερα στη συνεδρίαση, οι τιμές είχαν φτάσει έως και τα 105,99 και 100,37 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, και τα δύο συμβόλαια είχαν καταγράψει εβδομαδιαίες απώλειες 6%, λόγω των προσδοκιών για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης διάρκειας 10 εβδομάδων, κάτι που θα επέτρεπε την επανεκκίνηση των μεταφορών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις ότι παραμένουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις συνομιλίες, η εκτίμησή μας είναι ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν απέχουν σήμερα το ίδιο πολύ από μια συμφωνία, όσο και όταν ξεκίνησε αυτή η υποτιθέμενη εκεχειρία», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τζον Έβανς.

«Δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και την προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη βοήθεια του Πεκίνου για την άσκηση πίεσης στο Ιράν», πρόσθεσε στο ίδιο φόντο.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο την Τετάρτη και, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, πρόκειται να συζητήσει μεταξύ άλλων το ζήτημα του Ιράν με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο κόσμος έχει χάσει περίπου 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου τους τελευταίους δύο μήνες και ότι οι αγορές ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να σταθεροποιηθούν, ακόμη και αν αποκατασταθούν οι ροές.

«Διατηρούμε τη θετική μας εκτίμηση για τις τιμές και συμφωνούμε με την άποψη της Saudi Aramco ότι ακόμη κι αν επιλυθεί το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και ανοίξουν ξανά, θα χρειαστούν πολλοί μήνες μέχρι να επανέλθει η κανονικότητα στην προσφορά πετρελαίου», ανέφερε ο Έβανς.

Σύμφωνα με πηγές του εμπορίου που μίλησαν στο Reuters, οι εξαγωγές σαουδαραβικού αργού προς την Κίνα αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω τον Ιούνιο, καθώς οι αγοραστές περιόρισαν τις παραγγελίες τους λόγω των υψηλών τιμών που συνδέονται με τη σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν και της μειωμένης προσφοράς.

Την ίδια ώρα, τρία δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο εξήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα και την Κυριακή με απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού, προκειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Ένα από αυτά ήταν φορτωμένο με ιρακινό αργό και είχε προορισμό το Βιετνάμ.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Βιομηχανίας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει αζερικό αργό αναμένεται να φτάσει ακόμη και την Τρίτη, αποτελώντας το πρώτο φορτίο πετρελαίου από την Κεντρική Ασία μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Αναλυτές της ANZ εκτίμησαν ότι το Brent θα παραμείνει πάνω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 και θα κινηθεί μεταξύ 80 και 85 δολαρίων το βαρέλι έως το 2027, καθώς η αύξηση της ζήτησης θα επανέλθει και τα αποθέματα θα αναπληρώνονται σταδιακά.

Σε μια προσπάθεια αντιστάθμισης κινδύνου και διασφάλισης εσόδων, η αμερικανική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου Diamondback Energy αγόρασε δικαιώματα προαίρεσης που της επιτρέπουν να πουλήσει τη διαφορά τιμής μεταξύ του αμερικανικού WTI και του Brent σε επίπεδα περίπου μείον 42 δολάρια το βαρέλι τους επόμενους μήνες.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα στοίχημα που θα μπορούσε να αποδώσει εάν οι ΗΠΑ απαγόρευαν τις εξαγωγές πετρελαίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε αύξηση των εγχώριων αποθεμάτων, καθώς τα αμερικανικά διυλιστήρια συνήθως επεξεργάζονται μικρότερες ποσότητες εγχώριου αργού από όσες παράγονται στη χώρα, γεγονός που θα πίεζε πτωτικά τις τιμές του WTI και θα διεύρυνε το discount του έναντι του Brent.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Μικτές τάσεις στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις το μεσημέρι της Δευτέρας σημειώνοντας αύξηση 1,71% στα 44,90 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί 1,25% στα 4,671.54 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, μικρή υποχώρηση καταγράφει και το ασήμι κατά 0,11% στα 80,94 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός σημειώνει άνοδο 1,04% στα 6,3635 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται 0,15% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1767 δολάρια προς ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,25% με την ισοτιμία στα 1,3599 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί 0,17% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8652 λίρα ανά ευρώ.