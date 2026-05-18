Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
16:48 - 18 Μάι 2026

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή γίνονται πλέον αισθητές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ταχείς ρυθμούς, όπως δήλωσε σήμερα (18/5) ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι.        

Πιο αναλυτικά, ο Μπιρόλ επισήμανε ότι η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων που αποφασίστηκε τον Μάρτιο προσέφερε περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως στην αγορά, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα διαθέσιμα αυτά αποθέματα δεν είναι ανεξάντλητα.

Αναφερόμενος στα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου - δηλαδή στις ποσότητες που είναι διαθέσιμες προς πώληση - σημείωσε ότι καταγράφεται πλέον πολύ γρήγορη μείωση.

«Υπάρχουν ακόμη αποθέματα που επαρκούν για αρκετές εβδομάδες, όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ήδη από τις 13 Μαΐου, ο IEA είχε προειδοποιήσει για ιστορική μείωση των παγκόσμιων πετρελαϊκών αποθεμάτων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Στη μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου, ο οργανισμός είχε επισημάνει ότι περισσότερο από δύο μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, οι αυξανόμενες απώλειες στην τροφοδοσία μέσω των Στενών του Ορμούζ εξαντλούν τα διεθνή αποθέματα με πρωτοφανή ταχύτητα.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη μείωση των αποθεμάτων σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική αστάθεια ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του IEA, τα παγκόσμια καταγεγραμμένα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, με μέσο ρυθμό πτώσης 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αναταράξεις στις αγορές, οι 32 χώρες-μέλη του οργανισμού είχαν ανακοινώσει τον Μάρτιο τη συντονισμένη αποδέσμευση 426 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τρίτο των στρατηγικών τους αποθεμάτων - μια πρωτοφανής απόφαση για τα δεδομένα του οργανισμού.

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό
ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο
Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών
Σήμα κινδύνου από τον IEA: Το Ορμούζ δεν θα θεωρείται ποτέ ξανά ασφαλές πέρασμα
ΔΟΕ: «Σφιχτή» θα παραμείνει η αγορά LNG έως το 2027 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Μπιρόλ (IEA): Είμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη απειλή ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία
IEA: Η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών μόνο για 6 εβδομάδες – Πιθανές ακυρώσεις πτήσεων
