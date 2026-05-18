Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Η Ουκρανία έχει εντοπίσει προσπάθειες της Ρωσίας να εξάγει σιτηρά από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα (18/5) ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί κινήσεις που αποσκοπούν στην οργάνωση εξαγωγών σιτηρών από τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Κριμαίας, καθώς και άλλες μορφές οικονομικής αξιοποίησης της χερσονήσου, στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται επιχειρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα επιχειρεί να προσελκύσει επενδύσεις από «δημοκρατικές χώρες» σε ρωσικά ενεργειακά έργα στην Αρκτική, που σχετίζονται με την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.