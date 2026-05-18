Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί κινήσεις που αποσκοπούν στην οργάνωση εξαγωγών σιτηρών από τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Κριμαίας, καθώς και άλλες μορφές οικονομικής αξιοποίησης της χερσονήσου, στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται επιχειρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Παράλληλα, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα επιχειρεί να προσελκύσει επενδύσεις από «δημοκρατικές χώρες» σε ρωσικά ενεργειακά έργα στην Αρκτική, που σχετίζονται με την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Our Foreign Intelligence Service of Ukraine has obtained new Russian documents assessing the aggressor state’s losses from the war. Importantly, this is specifically a Russian internal assessment – one they are trying to conceal both from the world and from their own domestic… pic.twitter.com/renq7JzwQN— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2026