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Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεταναστευτικό: Είμαστε ενήμεροι για το σχέδιο της Ελλάδας
Ειδήσεις
16:20 - 10 Ιουλ 2025

Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεταναστευτικό: Είμαστε ενήμεροι για το σχέδιο της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε σήμερα ότι είναι ενήμερη για το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης να αναστείλει για τρεις μήνες την εξέταση αιτημάτων ασύλου που υποβάλλονται από υπηκόους χωρών της Βόρειας Αφρικής, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «έκτακτη κατάσταση».

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης, Μάρκους Λάμερτ, ανέφερε κατά την καθιερωμένη ενημέρωση στις Βρυξέλλες ότι η Επιτροπή έχει γνώση των σχεδίων της ελληνικής πλευράς και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Ο Λάμερτ υπενθύμισε ότι στα πρόσφατα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνωρίζεται η «ανησυχητική κατάσταση στη Λιβύη» και γίνεται αναφορά στις πιθανές επιπτώσεις τόσο για την ασφάλεια της Ευρώπης όσο και για τις μεταναστευτικές ροές. Υπό αυτό το πρίσμα, σημείωσε ότι «οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν από την Ελλάδα πρέπει να γίνουν κατανοητά σε αυτό το πλαίσιο», προσθέτοντας ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές ώστε να ενημερωθεί αναλυτικά για τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει η Αθήνα, καθώς και για τον τρόπο υλοποίησής τους.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει την Ελλάδα τόσο οικονομικά όσο και επιχειρησιακά, με τη συνδρομή των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργανισμών, και είναι έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την υποστήριξη εφόσον απαιτηθεί. Τόνισε, επίσης, πως η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές όσον αφορά την εντατικοποίηση των πρωτοβουλιών σε σχέση με τις χώρες εταίρους, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης στο μεταναστευτικό.

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