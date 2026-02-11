Heineken: Ανακοίνωσε την περικοπή 6000 θέσεων εργασίας εν μέσω χαμηλών προσδοκιών για αύξηση κερδών

Η Heineken (HEIN.AS) ανακοίνωσε την Τετάρτη (11/2) ότι θα περικόψει έως και 6.000 θέσεις εργασίας από το παγκόσμιο εργατικό της δυναμικό και έθεσε χαμηλότερες προσδοκίες για την αύξηση των κερδών το 2026 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς η ολλανδική ζυθοποιία και οι ανταγωνιστές της αντιμετωπίζουν ασθενή ζήτηση.

Όπως επισημαίνει το Reuters, οι ανωτέρω περικοπές θέσεων εργασίας αντιστοιχούν σε σχεδόν 7% του συνόλου των 87.000 εργαζομένων της ζυθοποιίας παγκοσμίως.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο βάσει χρηματιστηριακής αξίας, η οποία αναζητά επίσης νέο διευθύνοντα σύμβουλο μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Ντολφ φαν ντεν Μπρινκ τον Ιανουάριο.

Η εταιρεία, που παράγει τις μπίρες Tiger και Amstel, εκτός από την ομώνυμη lager Heineken, έχει δεσμευθεί να επιτύχει υψηλότερη ανάπτυξη με λιγότερους πόρους, επιδιώκοντας να κατευνάσει δυσαρεστημένους επενδυτές, οι οποίοι εκτιμούν ότι έχει μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα.

Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις σε ολόκληρο τον κλάδο υποχωρούν, εν μέσω πιεσμένων οικονομικών συνθηκών για τους καταναλωτές και, πιο πρόσφατα, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σημειώνεται ότι η ανταγωνίστρια Carlsberg (CARLb.CO) έχει επίσης ανακοινώσει περικοπές θέσεων εργασίας, ενώ και άλλοι παραγωγοί μπίρας και αλκοολούχων ποτών μειώνουν κόστη, πωλούν περιουσιακά στοιχεία και περιορίζουν την παραγωγή έπειτα από χρόνια χαμηλών πωλήσεων.

Η μετοχή της Heineken κατέγραφε άνοδο 4%, έχοντας ενισχυθεί περίπου 7% από τα τέλη του 2025.

Χαμηλότερες προοπτικές κερδοφορίας

Πέρα από την ασθενή ζήτηση, οι παραγωγοί αλκοολούχων ποτών αντιμετωπίζουν και μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όπως οι αυξανόμενες προειδοποιήσεις για την υγεία, ο ανταγωνισμός από εναλλακτικά προϊόντα και οι ανατροπές που προκαλούν παράγοντες, όπως τα φάρμακα απώλειας βάρους.

Η Heineken προβλέπει επιβράδυνση της αύξησης των κερδών το 2026, σε εύρος 2% έως 6%, έναντι πρόβλεψης για αύξηση 4% έως 8% που είχε δώσει για το 2025. Και η Carlsberg είχε προβλέψει την περασμένη εβδομάδα αύξηση κερδών για το 2026 στο ίδιο εύρος.

Παράλληλα, η Heineken ανακοίνωσε ετήσια οργανική αύξηση λειτουργικών κερδών που ξεπέρασε τις προβλέψεις, με άνοδο 4,4% το 2025, έναντι εκτιμήσεων αναλυτών για 4%.

Αναλυτές σημείωσαν ότι η εταιρεία ξεπέρασε τις προβλέψεις και σε άλλους δείκτες, όπως τα έσοδα, και χαιρέτισαν τη συντηρητική προσέγγιση που υιοθέτησε στις εκτιμήσεις της, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών.